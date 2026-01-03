La crisis en Venezuela sumó este sábado un nuevo capítulo tras el ataque militar de Estados Unidos. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, reclamó una desescalada inmediata. El mensaje apunta al respeto del derecho internacional y a la estabilidad regional.

Desde Madrid, el Ejecutivo activó un seguimiento exhaustivo de la situación. La prioridad es la seguridad de los españoles en el país. La reacción de Sánchez marca la posición oficial de España ante la escalada militar.

Pedro Sánchez llama a la desescalada en Venezuela

En un mensaje publicado en la red social X, el presidente fue contundente. Pedro Sánchez hizo un llamamiento a la “desescalada” tras el ataque militar lanzado por Estados Unidos. También pidió respetar el Derecho Internacional.

Sánchez reclamó actuar conforme a “los principios de la Carta de Naciones Unidas”. El jefe del Ejecutivo subrayó la necesidad de moderación ante un escenario de alta tensión. España busca evitar una mayor escalada en Venezuela.

El presidente aseguró que el Gobierno realiza “un seguimiento exhaustivo de los acontecimientos en Venezuela”. La declaración fija una postura clara ante la crisis.

Embajada y consulados de España siguen operativos

El presidente informó que la Embajada y los consulados españoles continúan funcionando con normalidad. Las autoridades siguen atentas a la situación de la colonia española. La prioridad es la seguridad del personal y sus familias.

Según el comunicado de Exteriores, “el personal de la Embajada y Consulado de España en Caracas, así como sus familias, se encuentran todos bien”. El Gobierno mantiene contacto permanente con el terreno.

El texto añade que el ministro José Manuel Albares y el ministerio actúan “de manera coordinada” con socios de la Unión Europea y países de la región. La coordinación diplomática es constante.

Albares activa el gabinete de crisis por Venezuela

El ministro de Asuntos Exteriores reunió al gabinete de crisis tras el ataque aéreo sobre Caracas. La decisión busca evaluar el impacto político y diplomático del operativo militar estadounidense.

Este mismo sábado, Albares habló con el líder opositor venezolano Edmundo González. El dirigente reside en España tras facilitarse su salida del país. El contacto forma parte del seguimiento político de la crisis.

España recordó que no reconoció los resultados de las elecciones del 28 de julio de 2024. Además, “siempre ha apoyado las iniciativas para alcanzar una solución democrática para Venezuela”.

Estados Unidos confirma la captura de Nicolás Maduro

El presidente Donald Trump aseguró que Estados Unidos realizó “con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela”. Añadió que “su líder, el presidente Nicolás Maduro, ha sido capturado y sacado por aire del país junto con su esposa”.

Horas después, el secretario de Estado Marco Rubio afirmó que Nicolás Maduro fue arrestado. Según sus palabras, se enfrentará a un juicio penal en Estados Unidos. La situación genera fuerte impacto internacional.

El senador republicano Mike Lee sostuvo que, tras la captura, no se esperan nuevas acciones militares. La crisis en Venezuela entra así en una fase de incertidumbre política y diplomática.