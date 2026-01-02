Estados Unidos confirmó que retendrá hasta por 75 años los datos personales y biométricos de todas las personas no ciudadanas que ingresen al país, incluso quienes viajen sin visa mediante ESTA. La medida surge de una regla final del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que amplía el sistema de control biométrico de entradas y salidas.

La normativa ya entró en vigor y eliminó todas las exenciones previas. Desde entonces, la recolección de datos será obligatoria en aeropuertos, fronteras terrestres, puertos marítimos y nuevas modalidades de ingreso y salida.

¿A quiénes alcanza la retención de datos y qué información recopila Estados Unidos?

La regla alcanza a todos los no ciudadanos, ya sea que ingresen con visa o bajo el Programa de Exención de Visa (ESTA). También incluye a perfiles antes exceptuados, como diplomáticos y la mayoría de los visitantes canadienses.

Datos que se recopilan y almacenan:

Biométricos: reconocimiento facial y, en el marco de ESTA e I-94, huellas, iris y ADN .

Personales y de contacto: direcciones, teléfonos, correos, IP y metadatos.

Familiares y antecedentes: datos de familiares y redes sociales declaradas.

La regla alcanza a todos los no ciudadanos, ya sea que ingresen con visa o bajo el Programa de Exención de Visa (ESTA). Fuente: archivo.

¿Durante cuánto tiempo se conservan los datos y desde cuándo rige la medida?

El DHS confirma que los datos biométricos de no ciudadanos se conservan hasta 75 años como constancia de entrada o salida. En cambio, las imágenes de ciudadanos estadounidenses que participen de forma voluntaria se eliminan dentro de las 12 horas.

El esquema se integra al Sistema de Gestión de Identidad Biométrica del DHS y se apoya en órdenes ejecutivas y cambios recientes en ESTA, que ahora exige selfies en vivo, verificación del chip del pasaporte y la carga de datos considerados de “alto valor” para seguridad y control migratorio.