Estados Unidos confirmó que se entregará un pago de hasta 3.300 dólares a personas que reciben Ingresos Suplementarios de Seguridad (SSI) junto con un suplemento estatal. El monto surge de la actualización oficial que rige desde el inicio de 2026.

El pago combina el beneficio federal con el Programa de Suplemento Estatal (SSP) del estado de Nueva York, ajustado por el aumento por costo de vida (COLA) del 2,8%. El importe final depende de la situación personal y del tipo de residencia.

¿Quiénes recibirán el pago de hasta 3.300 dólares en enero?

El pago de hasta 3.300 dólares en enero está dirigido a beneficiarios del SSI que residen en Nueva York y califican para el suplemento estatal SSP. El monto máximo corresponde principalmente a parejas que viven en centros de cuidado residencial avanzado.

Otros beneficiarios también cobrarán en enero, aunque con montos menores. La cifra final varía según convivencia, ingresos declarados y nivel de asistencia, pero todos los pagos ya reflejan el aumento anual vigente.

Requisitos generales

Tener 65 años o más o una discapacidad reconocida

Residir en el estado de Nueva York

Cumplir con los límites de ingresos y recursos

Se trata de una prestación mensual, no de un pago único. El monto se acredita todos los meses y puede variar según la situación personal del beneficiario, el tipo de residencia y los ingresos declarados ante las autoridades estatales y federales.

El pago de hasta 3.300 dólares en enero está dirigido a beneficiarios del SSI que residen en Nueva York y califican para el suplemento estatal SSP. Fuente: archivo.

¿Cuánto paga Estados Unidos en enero? Montos finales por categoría

El pago de enero se define por la suma del SSI federal y el SSP estatal. Estos son los montos mensuales finales confirmados para 2026, aplicables a beneficiarios sin otros ingresos contables.

Los valores pueden variar si cambia la situación personal del beneficiario, como el tipo de residencia o la composición del hogar.