Habrá cierre masivo de cuentas bancarias en enero para las personas que no cumplan este requisito máximo. Fuente: ChatGPT imagen ilustrativa.

El banco Wells Fargo informó el cierre masivo de cuentas bancarias que no cumplan con un requisito de suma importancia. Según la entidad estadounidense, esta medida se enmarca en las leyes estatales de propiedad abandonada y fondos no reclamados.

En concreto, el banco puede inhabilitar cuentas que hayan permanecido inactivas por más de 16 meses consecutivos. De acuerdo a la normativa vigente, las autoridades deben transferir esos recursos al Estado cuando las mismas no registran actividad durante lapsos prolongados.

Si bien miles de usuarios declararon no haber recibido notificación alguna, ahora deberán enfrentar la pérdida del dinero e iniciar procesos de reclamo complejos.

Confirman el cierre de cuentas bancarias por estas razones

Según la normativa vigente, una cuenta bancaria se considera inactiva si no presenta movimientos durante más de 16 meses. En este sentido, los débitos automáticos, intereses o comisiones no cuentan como actividad. Por este motivo, incluso clientes con servicios domiciliados o saldo positivo pueden verse afectados si no realizan transacciones manuales.

Habrá cierre masivo de cuentas bancarias en noviembre para las personas que no cumplan este requisito máximo. (Fuente: Archivo)

Por ello, el banco recomienda a sus usuarios realizar al menos una transacción manual, como un pago, una compra, un retiro o una transferencia (aunque sea de USD 1), ya sea desde la app móvil o la banca en línea, para mantener su cuenta activa.

Qué pasará con el dinero de las cuentas cerradas

Una vez cerrada la cuenta, los fondos son enviados al Estado como parte de los procedimientos sobre propiedad no reclamada. Los clientes afectados deberán iniciar un reclamo formal para recuperar su dinero, proceso que puede demorar varias semanas o incluso meses.

Las autoridades financieras insisten en que este tipo de normativas buscan prevenir fraudes y reducir costos operativos, aunque el impacto sobre los clientes ha generado fuertes críticas.

Cómo evitar el cierre de cuentas bancarias

Para prevenir el cierre de tu cuenta en Wells Fargo, es fundamental seguir estos pasos: