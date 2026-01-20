El Servicio Militar Nacional (SMN) en México es una obligación constitucional que muchos ciudadanos postergan o creen que pueden evitar con el paso del tiempo. Sin embargo, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) establece claramente que esta responsabilidad persiste hasta los 40 años de edad, y quienes no la hayan cumplido aún están obligados a tramitar su documentación.

De acuerdo con el artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el servicio de las armas es obligatorio y de orden público para todos los mexicanos por nacimiento o naturalización. Esto significa que no cumplir con este requisito puede generar complicaciones legales y administrativas en diversos trámites oficiales.

La ley establece que todos los varones mexicanos que no hayan tramitado su Cartilla del Servicio Militar Nacional siguen obligados a hacerlo hasta los 40 años, sin excepciones por edad intermedia. Nikita Buida

Hasta qué edad es obligatorio tramitar la Cartilla del Servicio Militar

La ley mexicana establece que todos los varones mexicanos deben cumplir con el Servicio Militar Nacional. Aunque muchos creen que esta obligación caduca después de cierta edad, la realidad es que permanece vigente hasta los 40 años .

Esto significa que si tienes 25, 30 o incluso 39 años y nunca tramitaste tu cartilla militar, sigues estando obligado a hacerlo. La SEDENA no establece excepciones por el paso del tiempo, solo por las causas específicas contempladas en la ley.

El trámite es completamente gratuito cuando se realiza por primera vez y debe gestionarse en la Oficina de Reclutamiento de la Zona Militar más cercana al domicilio del interesado. Es importante acudir con el Formato Universal para trámites del Servicio Militar Nacional, que se obtiene en las mismas oficinas.

Quiénes están exentos de realizar el Servicio Militar Nacional

Aunque el SMN es obligatorio, existen excepciones legales que permiten a ciertos ciudadanos quedar liberados de esta responsabilidad. Las personas que pueden solicitar una excepción son:

Por condiciones personales: quienes presenten incapacidad física o mental debidamente certificada por dos médicos militares, mexicanos que hayan adquirido otra nacionalidad presentando los documentos oficiales que lo comprueben, y los menonitas con certificación de su condición por autoridad competente.

Por edad y naturalización: los mayores de 40 años que ya obtuvieron su cartilla pueden solicitar la excepción, así como los mexicanos naturalizados mayores de 40 años con cartilla.

Por condiciones especiales: los ministros de cultos religiosos con documentación oficial de su asociación religiosa y autorización de la Secretaría de Gobernación, y quienes tengan algún impedimento de orden moral debidamente justificado.

Para obtener cualquier excepción, es necesario reunir la documentación específica según el caso, que incluye acta de nacimiento, identificación oficial, CURP y la Cartilla de Identidad del SMN, además de los documentos probatorios particulares de cada situación.

Aunque no existen sanciones penales directas, no contar con la cartilla puede limitar el acceso a empleos y trámites oficiales. El procedimiento es gratuito, presencial y sólo puede realizarse ante la SEDENA. Fuente: archivo.

Consecuencias de no tramitar la Cartilla Militar a tiempo

No contar con la Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional puede generar diversos problemas administrativos y legales. Este documento es frecuentemente solicitado para trámites gubernamentales, empleos en el sector público y algunos procedimientos oficiales.

Muchos mexicanos desconocen que la obligación no desaparece con el tiempo. Si bien no existen sanciones penales directas por no tramitarla, la falta de este documento puede impedir el acceso a oportunidades laborales, especialmente en dependencias gubernamentales y algunas empresas privadas que lo requieren como parte de su proceso de contratación.

El proceso de obtención tarda aproximadamente 8 días hábiles una vez presentada la documentación completa. No es necesario agendar cita previa y el trámite se realiza de lunes a viernes en horario de 8:00 a 13:00 horas. Para dudas o aclaraciones, la SEDENA pone a disposición el número telefónico 55 55 57 88 20.

Es fundamental recordar que el trámite de la Cartilla del Servicio Militar Nacional es totalmente gratuito cuando se realiza por primera vez y no se gestiona a través de redes sociales como Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram o plataformas de comercio electrónico. Cualquier solicitud de pago o gestión por estos medios es fraudulenta.