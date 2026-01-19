La presentación de ciertos documentos es obligatoria a la hora de alquilar. (Foto: Freepik)

Al momento de alquilar una vivienda en México, es fundamental conocer cuáles son los derechos con los que cuentan los inquilinos cuando el propietario determina que deben abandonar la propiedad.

Como regla general, se enfatiza en la importancia de acudir a tribunales en caso de recibir una notificación de desalojo, pues las autoridades explican que hacerlo es una de las alternativas para que se considere no aplicar la medida de manera inmediata. El proceso legal otorga garantías procesales que antes no estaban tan claramente definidas.

En qué casos inquilinos podrán quedarse en la vivienda

De acuerdo con las disposiciones vigentes en algunos estados de México, existen protecciones que amparan a determinadas personas de ser desalojadas de manera expedita. Estas medidas buscan equilibrar los derechos de propietarios e inquilinos, especialmente en contextos de vulnerabilidad económica o social que requieren consideraciones especiales.

Las nuevas regulaciones establecen que los arrendatarios tienen derecho a un proceso judicial justo antes de ser obligados a abandonar la propiedad. Esto implica que los propietarios no pueden realizar desalojos unilaterales sin pasar por las instancias legales correspondientes, garantizando el debido proceso para ambas partes.

Cuáles son los pasos a seguir en caso de recibir una demanda

Al momento de recibir una demanda por desalojo, uno de los derechos con los que cuentan los inquilinos es el de presentar una respuesta por escrito explicando al tribunal por qué no debería efectuarse el desalojo. Es importante detallar cuál es la situación y enlistar las medidas que se han tomado para encontrar ayuda o regularizar la situación.

Adiós Ley de Alquileres: se elimina el desalojo y ahora los inquilinos podrán quedarse en la vivienda más tiempo.

También se indica describir lo que el arrendador hizo o no hizo para llegar a un acuerdo previo, así como cualquier programa de asistencia al que se haya acudido. El consejo de las autoridades es contactar al juzgado correspondiente para preguntar específicamente por el caso y conocer cuál es el mejor plan de acción.

Si se solicitó asistencia para pagar el alquiler y aún se encuentra esperando la decisión, es fundamental incluirlo en la respuesta al tribunal. Esta información puede ser determinante para obtener una prórroga o suspensión temporal del proceso de desalojo mientras se resuelve la situación económica.

Es importante señalar que las regulaciones específicas sobre arrendamiento varían según cada entidad federativa en México, por lo que los inquilinos deben consultar las leyes locales aplicables en su estado.