El Gobierno establece que los extranjeros que ingresen al país por motivos turísticos y permanezcan hasta 180 días deben presentar un pasaporte vigente al momento de pasar por los controles migratorios. En caso contrario, no será posible entrar a México, por lo que el rechazo será automático.

Las autoridades mexicanas no aceptan el Documento Nacional de Identidad (DNI) ni otros documentos de identificación como sustituto del pasaporte para permitir el ingreso al territorio nacional.

En tanto, Secretaría de Relaciones Exteriores recomienda verificar las políticas de cada aerolínea respecto a la vigencia del pasaporte, ya que algunas compañías exigen una validez mínima de seis meses, aunque la legislación únicamente solicita que el documento esté vigente al ingresar al país.

Método de ingreso a México

Al llegar al territorio mexicano, agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) revisan y sellan el pasaporte, además de registrar el tiempo autorizado de permanencia conforme a la fecha estimada de salida.

Este procedimiento aplica incluso para quienes ya cuentan con una visa mexicana aprobada, debido a que la autorización final de ingreso siempre depende de la autoridad migratoria en el punto de entrada.

¿Cuáles son los requisitos para ingresar a México?

En la actualidad, se utiliza la Forma Migratoria Múltiple Digital (FMMd) como sistema principal de registro para turistas y visitantes. Con este esquema, quienes ingresan por vía aérea ya no necesitan llenar formatos impresos ni versiones electrónicas antiguas.

El trámite migratorio queda respaldado mediante la FMMd, la cual puede descargarse después del ingreso al país y dentro del periodo autorizado de estancia.

Para obtenerla, el visitante puede escanear el código QR ubicado en los filtros migratorios o ingresar al portal oficial del INM.

Además del pasaporte y la visa, las autoridades pueden solicitar documentación adicional para comprobar el motivo del viaje y la solvencia económica del visitante.

Entre los documentos que pueden requerirse se encuentran:

Boleto de avión de ida y regreso

Reservaciones de hospedaje

Carta de invitación de un residente en México

Comprobantes económicos

Cartas laborales o académicas, según el motivo del viaje

En caso de hospedarse con un residente en México, la carta de invitación debe incluir datos completos tanto del anfitrión como del visitante, dirección donde se alojará, duración del viaje y vínculo entre ambas personas.

¿Garantiza un visado la entrada a México?

Las autoridades mexicanas recuerdan que contar con visa y documentos completos no garantiza automáticamente el ingreso al país.

El personal migratorio puede realizar entrevistas adicionales, solicitar más información o negar la entrada si considera que no se cumplen los requisitos establecidos.