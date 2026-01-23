El retiro preventivo de grandes volúmenes de pollo encendió las alertas sanitarias por un posible riesgo para la salud. Las autoridades activaron protocolos y emitieron recomendaciones clave para evitar exposiciones.

Una alerta sanitaria encendió las alarmas en las últimas horas tras el retiro urgente de más de seis toneladas de pollo del circuito de distribución. Las autoridades advirtieron sobre un posible riesgo de contaminación y pidieron extremar precauciones.

La medida afecta a distintos puntos del país y está vinculada a productos destinados a comedores y servicios de alimentación colectiva, lo que elevó la preocupación por el impacto en la salud pública.

Qué producto fue retirado y por qué representa un riesgo sanitario

La medida alcanza a filetes de pechuga de pollo a la parrilla distribuido en grandes volúmenes para comedores, escuelas y centros de servicio alimentario . Se sospecha que estos podrían estar contaminados con Listeria monocytogenes.

El retiro preventivo de grandes volúmenes de pollo encendió las alertas sanitarias por un posible riesgo para la salud. Las autoridades activaron protocolos y emitieron recomendaciones clave para evitar exposiciones.

Esta bacteria es altamente peligrosa porque puede sobrevivir en alimentos refrigerados y no siempre altera el aspecto, olor o sabor del producto. Por eso, su detección suele darse a través de análisis de laboratorio.

Ante esta situación, las autoridades ordenaron retirar todos los lotes afectados del circuito de distribución para evitar una posible exposición, incluso sin registros de personas enfermas hasta el momento.

Todos los lotes señalados corresponden a una única fecha de elaboración.

Producto: filetes de pechuga de pollo a la parrilla con costilla, producidos por filetes de pechuga de pollo a la parrilla con costilla, producidos por Suzanna’s Kitchen en Georgia

Presentación: cajas de 10 libras (4,54 kilos), que contienen dos bolsas internas de 5 libras (2,27 kilos) cada una.

Lote comprometido: “60104 P1382 287 5 J14”.

Número de establecimiento: “P-1382”, identificado en el sello oficial de inspección.

En qué estados se distribuyó el pollo retirado y a quiénes afecta

El pollo retirado fue distribuido en siete estados —Alabama, Florida, Georgia, Missouri, Nuevo Hampshire, Carolina del Norte y Ohio— y estaba destinado principalmente a comedores institucionales y servicios de alimentación colectiva.

El impacto se concentra en escuelas, hospitales y centros comunitarios, ya que el producto no se comercializó en supermercados. Por eso, las autoridades aclararon que los consumidores particulares no necesitan revisar sus refrigeradores, aunque sí pidieron a estos establecimientos verificar y descartar cualquier lote afectado.

Qué es la listeria y por qué preocupa a las autoridades sanitarias

La Listeria monocytogenes es una bacteria capaz de provocar listeriosis, una infección con síntomas leves en algunos casos, pero que puede derivar en cuadros graves. El mayor riesgo lo enfrentan embarazadas, adultos mayores, recién nacidos y personas con defensas bajas, donde puede causar complicaciones severas.

Por eso, las autoridades refuerzan los retiros preventivos y los controles sanitarios, sobre todo en alimentos destinados a poblaciones vulnerables.