El paseo de una mascota es uno de los momentos más importantes del día. Muchos dueños eligen hacerlo a pie, mientras que otros optan por llevarla en el coche. Para los que eligen esta última modalidad, existen ciertas reglas que se deben cumplir. A la hora de conducir un vehículo con un perro o gato en el interior, muchos automovilistas eligen llevarlos en el asiento delantero o los dejan moverse libremente en la parte trasera del vehículo. Lo que pocos saben es que esta práctica puede convertirse en una multa costosa. No se trata de una nueva prohibición, sino de una regla que ya está vigente y que puede aplicarse en cualquier momento. En este contexto, las autoridades de tránsito han sido claras al advertir que llevar a una mascota suelta en el auto puede representar una infracción. La medida forma parte del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México (CDMX) y establece sanciones específicas para quienes no cumplan con las normas de seguridad vial al transportar animales. El Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México (CDMX) señala en su artículo 38, fracción II, inciso C, que los conductores deben evitar acciones que pongan en riesgo su integridad y la de otros usuarios de la vía. La norma prohíbe sostener, cargar o colocar personas o animales entre los brazos y las piernas mientras se conduce. Es decir, llevar al perro suelto o en el asiento delantero puede derivar en sanción. La multa por llevar a tu mascota sin las medidas necesarias puede ir de 10 a 20 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Para 2026, esto podría representar hasta aproximadamente 2,300 pesos, dependiendo del valor vigente de la UMA. Además de la sanción económica, el reglamento contempla tres puntos a la licencia de conducir y un punto a la matrícula vehicular en caso de infringir la disposición. La Secretaría de Movilidad (SEMOVI) establece que la clave para evitar la multa por llevar a tu mascota en el auto es no transportarla suelta. Para cumplir con el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, se recomienda: Más allá de la multa, las autoridades subrayan que estas medidas buscan proteger la seguridad vial y el bienestar de la mascota. Llevar al perro de forma correcta no solo evita sanciones, también reduce el riesgo de accidentes dentro del vehículo.