En México, muchos automovilistas personalizan sus vehículos con accesorios, modificaciones estéticas y calcomanías para darles un estilo propio. Sin embargo, en la Ciudad de México el Reglamento de Tránsito establece restricciones sobre el uso de accesorios que puedan representar un riesgo para los ocupantes, peatones y otros conductores. Ante la pregunta de si poner calcomanías en el auto es motivo de multa, la respuesta es sí, aunque con matices importantes. En el Reglamento de Tránsito no existe una norma que prohíba colocar stickers decorativos, por lo que los de personajes o equipos favoritos están permitidos sin restricción. El problema surge con las calcomanías que contienen publicidad no autorizada: logotipos de marcas, promociones, anuncios o propaganda en partes visibles del vehículo como puertas o parabrisas. La Secretaría de Movilidad señala que los únicos vehículos autorizados para mostrar este tipo de calcomanías son unidades de transporte público como taxis, microbuses y vagonetas con permiso expreso. Para el resto, la multa va de 10 a 20 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), es decir, un pago de entre 1,131.40 y 2,262.80 pesos. Más allá de los stickers, el Artículo 43 del Reglamento de Tránsito de la CDMX prohíbe: También están prohibidos el polarizado en vidrios laterales o traseros mayor al 20%, así como bandas, ruedas o neumáticos metálicos que dañen la superficie de rodadura. Dependiendo del accesorio y la gravedad de la infracción, las multas pueden ir de 10 a 50 UMAs, es decir, entre 1,131.40 y 5,657 pesos. Antes de colocar cualquier accesorio nuevo en el vehículo, lo más recomendable para conductores es verificar que esté permitido por las autoridades de tránsito para evitar sanciones que pueden resultar costosas.