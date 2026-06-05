Es de suma importancia que los conductores mayores de 65 años en Colombia se preparen adecuadamente antes de la caducidad de su licencia de conducción. La normativa vigente exige la acreditación de aptitud física, mental y de coordinación motriz a través de un examen efectuado en un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC) autorizado.

Con respecto al certificado, es fundamental que este documento esté registrado en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT); de lo contrario, la autoridad no podrá proceder con la renovación del mismo. Tal aspecto ha sido señalado por las guías oficiales de la Alcaldía de Bogotá, además de la Ventanilla Única de Servicios, las cuales también verifican la condición de estar a paz y salvo por multas.

Adicionalmente, el Ministerio de Transporte establece desde la Resolución 217 de 2014 los lineamientos sobre la certificación de aptitud y los aspectos a evaluar, que incluyen visión, audición, coordinación motriz, así como condiciones físicas y mentales, entre otros. Esta exigencia es aplicable a todos los conductores, volviéndose especialmente relevante en etapas avanzadas de la vida, debido a la reducción de los períodos de vigencia.

Nuevo requisito que lo cambia todo: sin certificado en el RUNT no hay renovación

Tenga en cuenta un aspecto operativo que frecuentemente puede ser pasado por alto: el certificado médico tiene una vigencia máxima de 6 meses; si no se finaliza el trámite dentro de ese lapso, será necesario repetir los exámenes.

Para llevar a cabo la renovación, la entidad de tránsito verifica en el RUNT que usted posea un certificado vigente de examen físico, mental y de coordinación motriz emitido por un CRC y registrado en el sistema SICOV. En caso de que el certificado no esté cargado o haya expirado, la solicitud será rechazada. Adicionalmente, es imprescindible estar inscrito en el RUNT, presentar su documento y no tener comparendos pendientes (o contar con un acuerdo de pago).

Conductores mayores de 65 años en Colombia: requisitos para renovar licencia de conducción.

Cada cuánto se renueva después de los 65 (y desde qué edad es anual)

La vigencia de los servicios se define en función de la edad del solicitante y del tipo de servicio requerido:

Servicio público (C):

Menores de 60 años: cada 3 años . Mayores de 60 años: anual .

Servicio particular (A y B):

Menores de 60 años: cada 10 años . Entre 60 y 80 años: cada 5 años . Mayores de 80 años: anual .



Conductores mayores de 65 años en Colombia deben renovar su licencia de forma adecuada (foto: archivo).

Renovar licencia 2025: requisitos, pasos y costos actualizados

Verifique que no tiene multas pendientes. Agende su cita en la Ventanilla Única de Servicios (Bogotá) o en el organismo de tránsito de su ciudad. Pague los derechos del trámite. Hágase el examen en un CRC habilitado y confirme que el resultado quedó cargado en el RUNT.

Examen médico: qué revisan y por qué puede bloquear tu renovación

El CRC tiene la labor de verificar que el conductor cumpla con condiciones físicas, mentales, sensoriales y de coordinación que sean idóneas para la conducción segura. La Resolución 217 de 2014 establece el marco técnico pertinente para la realización de dichos exámenes, así como la emisión del certificado.