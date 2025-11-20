Cambia para siempre la tenencia de mascotas en México: adiós a los perros en la calle.

Cambia para siempre la tenencia y cuidado de las mascotas como perros y gatos en Edomex. Se trata de la Estrategia CERA que marca un antes y un después en la forma de relacionarnos con los animales en México, al poner en el centro el respeto hacia los seres sintientes y la corresponsabilidad entre ciudadanía y gobierno para protegerlos.

Con acciones articuladas entre sociedad, municipios y Estado de México, la nueva estrategia busca atender el problema de la población canina y felina desde sus raíces, impulsando educación, esterilización y tutela responsable como pilares para un cambio social profundo.

Durante la firma del convenio en Toluca, la Gobernadora destacó que el esfuerzo solo será exitoso si existe participación colectiva: “Proteger a los animalitos comunitarios requiere de la suma de voluntades y del trabajo en equipo entre sociedad y gobiernos”, afirmó.

La mandataria sostuvo que esta iniciativa es una oportunidad histórica para cambiar vidas: “El trabajo que estamos realizando en favor de los seres sintientes es solo el inicio de un largo camino hacia una cultura de bienestar”, subrayó ante representantes de instituciones y asociaciones.

Acciones que ponen fin a la vida en la calle

La Estrategia CERA impulsa dinámicas integrales dirigidas no solo a reducir la reproducción descontrolada, sino también a crear conciencia ciudadana mediante campañas de educación y adopción responsable para garantizar hogares seguros y permanentes.

Estas acciones conjuntas apuntan a un objetivo claro: evitar que perros y gatos sigan viviendo en situación de calle, promoviendo entornos donde cada animal pueda recibir cuidado, respeto y protección en armonía con su comunidad.