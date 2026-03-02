La Semana Santa ya tiene fechas definidas en este 2026 y, junto con ellas, se aplicarán algunas medidas que afectarán a los habitantes de la capital del país. Mientras miles de personas se preparan para las celebraciones religiosas, las autoridades mexicanas activaron una serie de restricciones que impactarán directamente en supermercados, tiendas y establecimientos que venden bebidas alcohólicas. La decisión no es nueva en la Ciudad de México, pero sí obligatoria y con horarios estrictos. Se trata de la Ley Seca, una normativa que prohíbe la venta de alcohol durante algunas jornadas y con la cual el Gobierno busca evitar incidentes durante uno de los eventos más multitudinarios del año. La prohibición no será permanente ni generalizada en toda la ciudad, pero sí aplicará en zonas específicas donde se concentra la mayor afluencia de personas por las celebraciones religiosas. El Gobierno de la Ciudad de México publicó en la Gaceta Oficial las disposiciones para aplicar Ley Seca en Semana Santa 2026. La medida se implementará para preservar el orden público y la seguridad durante las celebraciones. La restricción estará vigente en la alcaldía Iztapalapa, donde se realiza el tradicional Vía Crucis, uno de los eventos religiosos más emblemáticos y concurridos del país. La prohibición aplicará los días 2 y 3 de abril, desde las 00:00 hasta las 23:59 horas, es decir, durante todo el día. En ese período quedará suspendida la venta de bebidas alcohólicas en supermercados, tiendas de autoservicio, vinaterías y cualquier establecimiento mercantil dentro de la zona señalada. La medida se concentrará específicamente en el perímetro que abarca los ocho barrios tradicionales de Iztapalapa. La alcaldía Iztapalapa confirmó que la suspensión incluye establecimientos ubicados en los siguientes barrios: El incumplimiento de la Ley Seca puede derivar en multas económicas e incluso la clausura del establecimiento, conforme a la Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México. Hasta el momento, la prohibición de venta de alcohol en supermercados y comercios está confirmada para esta demarcación durante Semana Santa 2026. Las autoridades no descartan anunciar nuevas restricciones en otras alcaldías si se considera necesario para garantizar la seguridad durante las celebraciones.