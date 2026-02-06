El evento se desarrollará en diciembre de 2025 y transformará un icónico espacio público de Brasil en un entorno completamente mágico para toda la familia. La iniciativa combina entretenimiento, tecnología y naturaleza en una experiencia única que acerca la magia Disney a millones de latinoamericanos sin necesidad de viajar a Estados Unidos. Disney desembarca por primera vez en América Latina con un parque temático especial y de acceso gratuito, una propuesta inspirada en las experiencias que la compañía realiza en Miami y otras ciudades del mundo. Este evento histórico marca un hito en la expansión de la marca en la región y promete convertirse en uno de los acontecimientos más importantes del año. El primer parque de este tipo en América Latina se instalará en Curitiba, la capital del estado de Paraná. La ciudad fue seleccionada por su tradición en celebraciones navideñas, su infraestructura cultural y su capacidad para recibir grandes eventos de escala internacional. Entre el 5 y el 23 de diciembre de 2025, el Parque Barigüi será intervenido con decoraciones, esculturas, iluminación especial y espacios interactivos diseñados para crear una experiencia inmersiva. El parque ocupará un área cercana a los 78.000 m² con un recorrido tematizado que promete transportar a los visitantes al universo mágico de Disney. El concepto central será el Parque Mágico, un circuito gratuito y al aire libre pensado para disfrutar en familia. Entre los puntos más destacados se encuentran: El acceso al Parque Mágico será completamente gratuito; no obstante, se sugiere realizar una reserva anticipada debido a la elevada demanda prevista. Esta estrategia tiene como objetivo organizar el flujo de visitantes y asegurar una experiencia satisfactoria para todos los asistentes que deseen disfrutar de las atracciones. La combinación de naturaleza, urbanismo organizado y tradición festiva de Curitiba la convierte en un entorno ideal para una iniciativa de esta magnitud. Su reconocimiento como uno de los principales centros culturales del sur de Brasil refuerza la decisión de Disney de elegir esta ciudad para su debut latinoamericano.