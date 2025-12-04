El pueblo al que todos quieren ir hoy.

En pleno corazón de la Sierra Tarahumara se encuentra Creel, un Pueblo Mágico donde el invierno transforma los bosques en paisajes nevados dignos de un cuento. Su ambiente ferrocarrilero, cultura viva y naturaleza imponente lo convierten en el destino ideal para quienes buscan magia, aventura y tradiciones ancestrales.

Aunque este pueblo mágico mexicano localiza a cientos de kilómetros del centro del país, viajar desde la CDMX se ha vuelto tan accesible que este paraíso invernal parece estar “a sólo 20 kilómetros”, gracias a vuelos y conexiones rápidas que permiten llegar sin complicaciones a este mundo helado y encantador.

Este Pueblo Mágico, también llamado “Estación Creel”. Gobierno de México

Un Pueblo Mágico nacido entre pinos, historia y tradición

Creel celebra 18 años como Pueblo Mágico y se mantiene como una puerta a las majestuosas Barrancas del Cobre, cuatro veces más grandes que el Gran Cañón. Sus bosques de pino y encino se cubren de blanco cada invierno, creando escenarios irrepetibles.

El lugar conserva una profunda identidad rarámuri que se aprecia en su vida cotidiana y artesanía. Como señala SECTUR, “este Pueblo Mágico cautiva a los visitantes con la presencia constante de los rarámuri, una de las etnias mejor conservadas de América”.

Atractivos destacados de Creel, el maravilloso pueblo Mágico:

Plaza de Armas

Iglesia de Cristo Rey de estilo neogótico

Las Peñas y el Valle de los Monjes

Tren El Chepe

Este fascinante destino celebra 18 años como Pueblo Mágico y se asienta en pleno corazón de la Sierra Tarahumara. Gobierno de México

Naturaleza que sorprende: cuevas, lagos, cascadas y ríos

Desde Creel es posible adentrarse en rutas que atraviesan peñas monumentales, cañones infinitos y lagos cristalinos. La nieve vuelve cada rincón una postal viva donde el silencio del bosque intensifica la experiencia.

Los arroyos nacientes al oriente del Pueblo Mágico forman parte de la cuenca del río Conchos, uno de los sistemas hídricos más importantes del norte. Es un punto perfecto para desconectarse mientras se explora su vasto paisaje.

Este hermoso destino es la puerta de entrada a las imponentes Barrancas del cobre. Gobierno de México

Bellezas naturales imperdibles:

Barrancas del Cobre

Lago Arareko

Cañón del Cobre

Mirador Divisadero

Cultura viva: misiones, fiestas y artesanías rarámuri

A unos pasos del centro se ubica el Museo de San Ignacio de Loyola, construido sobre un antiguo convento con gruesas paredes de adobe. Alberga más de 40 piezas de arte sacro rescatadas de antiguos centros de culto rarámuri.

Las festividades rarámuri llenan de color, música y tradición cada temporada. La Secretaría de Turismo destaca que “Semana Santa es una fiesta en la que los tarahumaras rompen con los tradicionales festejos mexicanos”, creando un espectáculo espiritual único.

Ven a celebrar este aniversario y descubre un Pueblo Mágico que te enamorará con su nieve y un delicioso aroma a pino Gobierno de México

Fiestas principales para vivir en Creel