La comunidad estadounidense de Maryland ha dicho adiós a uno de los parques temáticos más famosos de la región. Tras más de medio siglo de vigencia, Six Flags America, uno de los parques más emblemáticos de la costa este, cerró sus puertas el pasado 2 de noviembre de 2025, marcando el fin a una época de emociones y diversión familiar.

La noticia se difundió a través de las redes sociales de la compañía que funcionó hasta los primeros días del corriente mes en la ciudad de Bowie. “Gracias por 50 años de diversión familiar”, publicó el parque en su último mensaje, acompañado por fotografías de sus atracciones más queridas.

Si bien el anuncio no tomó a todos por sorpresa, generó un profundo impacto emocional entre quienes tuvieron la posibilidad de disfrutar al menos una vez durante su infancia de alguna de las atracciones. Ante las dudas que comenzaron a circular tras el adiós, se dio a conocer la razón por la cual se dio el cierre definitivo.

¿Por qué cerró Six Flags America?

La compañía Six Flags Entertainment Corporation confirmó que el cierre forma parte de una estrategia a partir de la cual se busca optimizar su cartera y hacer frente a una creciente deuda. Según su presidente y CEO, Richard A. Zimmerman, la propiedad de más de 200 hectáreas “ya no encajaba con la estrategia de crecimiento a largo plazo”.

Uno de los parques de diversiones icónicos de Maryland cerró sus puertas tras más de 50 años de funcionamiento. (Foto: Archivo).

La meta con la que se han regido para tomar esta decisión está relacionada con poder aprovechar el terreno para su remodelación, así como para darle un uso inmobiliario. Esta proyección, según Zimmerman, generará un mejor retorno de inversión. Aunque no se especificó quién podría adquirir el predio, se espera que despierte el interés de desarrolladores comerciales y residenciales.

¿Qué pasará con el terreno y las atracciones de Six Flags America?

La empresa contrató a CBRE, líder mundial en servicios inmobiliarios, para gestionar la venta del terreno donde se encontraba el parque. Hasta el momento no se han revelado los proyectos que ocuparán el espacio, pero se prevé que sea utilizado para nuevos desarrollos urbanos en la región.

En cuanto a las atracciones icónicas, Six Flags no ha confirmado si serán trasladadas a otros parques del grupo. Sin embargo, en cierres anteriores, la compañía ha optado por reubicar sus montañas rusas más populares en otras sedes.

Cabe destacar que las 70 personas que había empleado el parque a tiempo completo, recibirán indemnizaciones y apoyo durante la transición.