Los principios de negocio y la forma de ver la vida de Walt Disney fueron fundamentales para que lograra el éxito tanto en su ámbito personal como en el profesional. A continuación, algunas de las claves más importantes, recopiladas a partir de artículos publicados en portales como Interactúa Club, Confiep y El Comercio de Ecuador. Disney sostenía con firmeza la importancia de los sueños y las ideas audaces. Frases como "Piensa, sueña, cree y atrévete" y "Todos nuestros sueños pueden convertirse en realidad si tenemos la valentía de perseguirlos" son un claro reflejo de su filosofía de ser audaz y de la necesidad de perseguir incansablemente los sueños. La visión de Disney se fundamentaba en la creencia de que la creatividad y la innovación son esenciales para el progreso. Su legado perdura como un testimonio de que la audacia y la perseverancia son claves para transformar los sueños en realidades tangibles. Disney apostó por una estructura organizativa poco jerárquica, priorizando la comunicación abierta y la colaboración entre todos los niveles. Esta filosofía se basaba en una convicción clara: cada empleado, sin importar su cargo, era valioso y desempeñaba un papel esencial en el éxito de la compañía. Disney comprendió la relevancia de no estancarse y siempre buscar nuevas oportunidades de crecimiento. Esta premisa se manifiesta en la extensa variedad de productos y experiencias que proporciona la compañía, abarcando desde películas y series hasta parques temáticos. La compañía ha demostrado un compromiso constante con la innovación y la expansión, lo que le permite mantenerse a la vanguardia en la industria del entretenimiento. Este enfoque proactivo ha sido fundamental para su éxito sostenido. Disney sobresalió en la creación de experiencias inolvidables para sus consumidores, cuidando meticulosamente cada aspecto, desde la paleta de colores y las emociones evocadas hasta los aromas presentes en sus establecimientos y parques. La atención al detalle es fundamental en su estrategia, lo que les permite ofrecer un ambiente único y cautivador. Disney experimentó diversos fracasos y desafíos, incluyendo serios problemas financieros. No obstante, su habilidad para sobreponerse a estos obstáculos y extraer lecciones de ellos fue crucial para su éxito posterior. La capacidad de adaptación y aprendizaje de la compañía ha sido un factor determinante en su trayectoria. Disney se enfocó en inspirar e influir en sus colaboradores y seguidores, garantizando que sus principios y valores se mantuvieran vigentes incluso tras su fallecimiento. Este legado ha sido fundamental para la continuidad de la compañía y su impacto en la cultura popular.