De acuerdo con información meteorológica, una masa de Aire Ártico avanzará sobre el territorio nacional y generará condiciones climáticas intensas.

El inicio de la semana estará marcado por un fuerte descenso de temperaturas en gran parte de México. De acuerdo con información meteorológica, una masa de Aire Ártico avanzará sobre el territorio nacional y generará condiciones climáticas intensas.

El fenómeno afectará principalmente al Altiplano y regiones del norte y centro del país, con heladas durante la madrugada y el amanecer. Las autoridades llaman a extremar precauciones ante el riesgo que representan las bajas temperaturas.

Aire Ártico en México: por qué bajarán tanto las temperaturas

La llegada del Aire Ártico generará un enfriamiento notable, especialmente durante las primeras horas del día. Este tipo de masa de aire se caracteriza por su origen polar y su capacidad para desplomar las temperaturas en poco tiempo.

De acuerdo con información meteorológica, una masa de Aire Ártico avanzará sobre el territorio nacional y generará condiciones climáticas intensas.

El impacto será más fuerte en el Altiplano norte y centro, donde las condiciones favorecen la pérdida rápida de calor durante la noche. Esto incrementa la probabilidad de heladas generalizadas al amanecer.

Además del frío, el fenómeno puede provocar afectaciones en la movilidad y en la salud, sobre todo en personas vulnerables. Por ello, se recomienda limitar la exposición prolongada al aire libre en horarios nocturnos y matutinos.

Heladas y temperaturas de hasta -15 grados: las zonas más afectadas

Las condiciones más severas se registrarán en montañas y valles altos, donde se prevén temperaturas de entre -15 y -5 grados.

El frío intenso se concentrará durante la madrugada y el amanecer, con heladas que podrían afectar a comunidades de altura y a las actividades agrícolas.

Estados con frío intenso: dónde se esperan temperaturas de hasta 5 grados

Se esperan temperaturas de entre -5° y 5° en amplias zonas del norte y centro del país, con afectaciones en estados como Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas y Durango. El descenso térmico también impactará a San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Puebla y Tlaxcala.

Además, regiones serranas de Michoacán, Morelos, Veracruz y Oaxaca registrarán bajas temperaturas, principalmente durante el amanecer, por lo que se recomienda extremar precauciones ante el frío.