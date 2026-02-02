Tramitar el pasaporte suele convertirse en un dolor de cabeza para miles de personas, sobre todo cuando aparecen intermediarios, páginas falsas y supuestos gestores que prometen citas inmediatas.

Durante febrero, una vía oficial volvió a tomar protagonismo entre quienes buscan evitar fraudes y acelerar el trámite. El atractivo que guarda esta gestión es que no requiere gestores, no cobra comisiones extra y se puede hacer desde el celular en pocos minutos, aunque todavía muchos no saben cómo funciona.

La clave está en un canal digital que ya opera a nivel nacional y que permite asegurar una cita válida sin salir de casa. Para conocer bien los requisitos y límites antes de iniciar el proceso, se aconseja tomar nota y checar los siguientes datos al respecto.

El trámite del pasaporte mexicano se puede iniciar a través de WhatsApp. (Foto: Archivo).

Pasaporte por WhatsApp: cómo funciona el trámite oficial en febrero

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) habilitó desde 2023 un sistema para agendar citas mediante WhatsApp, como parte de una estrategia de digitalización de trámites. La herramienta fue impulsada durante la gestión de Marcelo Ebrard y continúa vigente bajo la administración de Claudia Sheinbaum.

El servicio funciona a través de un chatbot oficial, desarrollado en conjunto con Meta, que permite programar citas para el pasaporte desde cualquier estado del país. El objetivo es reducir tiempos de espera, eliminar intermediarios y disminuir el riesgo de estafas en línea.

Este canal no solicita pagos, fotografías ni documentos adjuntos por WhatsApp. Toda la validación inicial se realiza con datos textuales, y la cita queda registrada directamente en el sistema de la SRE.

Requisitos, pasos y costos para tramitar el pasaporte por WhatsApp

Antes de iniciar el trámite del pasaporte por WhatsApp, es importante tener a mano la información básica que solicita el asistente virtual, como la CURP del solicitante, los datos del pasaporte anterior (solo en caso de renovación) y una oficina de preferencia para realizar el trámite presencial .

Para sacar turno, los solicitantes deberán seguir un procedimiento particular, que implica:

Guardar el número verificado +52 55 8932 4827

Enviar la palabra “Hola” por WhatsApp

Seguir las instrucciones del chatbot y capturar los datos solicitados

Aceptar el aviso de privacidad.

Recibir la confirmación con QR, ubicación y hoja de pago.

Cabe destacar que el inicio del trámite puede realizarse a través de WhatsApp. La gestión completa requiere asistir presencialmente a distintas locaciones, como bancos autorizados para efectuar el correspondiente. En la lista de entidades bancarias donde se permite abonar el trámite del pasaporte, figuran:

BBVA.

Banorte.

Santander.

📌Tramita tu pasaporte de forma segura.

El pago se realiza únicamente en instituciones bancarias autorizadas y tu cita es personal y gratuita.



Evita fraudes.

Agenda solo en 👉 https://t.co/Grk2ktTLli

☎️ Centro de contacto: 55 89 32 48 27 (llamadas y WhatsApp, 24/7) pic.twitter.com/v0RtwyncyI — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) January 24, 2026

¿Cuánto cuesta el trámite del pasaporte?

En cuanto a los costos vigentes en 2026, las tarifas dependen de la vigencia elegida:

1 año: 920 pesos (solo para menores de tres años)

3 años: 1,795 pesos

6 años: 2,440 pesos

10 años: 4,280 pesos

Con el comprobante bancario y la cita confirmada, el solicitante solo deberá presentarse en la oficina seleccionada. Usar WhatsApp no adelanta el trámite por fuera del sistema, pero sí permite conseguir cita de forma segura y sin intermediarios, una ventaja clave para quienes buscan tramitar su pasaporte en febrero sin contratiempos.