Jelou, startup que ofrece soluciones basadas en Inteligencia Artificial (IA) , levantó una ronda de inversión Serie A por u$s 10 millones para acelerar la adopción de IA transaccional capaz de ejecutar pagos, créditos y procesos financieros completos dentro de WhatsApp, una tecnología que ya había operado más de 100 millones de dólares en transacciones, informó la compañía.

El financiamiento fue liderado por Wellington Access Ventures, con la participación de Krealo y Collide Capital, y se destinó al fortalecimiento de Brain OS, una infraestructura diseñada para crear agentes de IA capaces de ejecutar procesos financieros, comerciales y operativos de principio a fin sin salir del canal de mensajería. Con esta ronda, el capital total levantado por la empresa ascendió a u$s 13 millones.

La solución integró en un mismo entorno conversacional operaciones como pagos, verificación de identidad, apertura de cuentas, firma electrónica, evaluación crediticia y comercio electrónico, principalmente para empresas de los sectores financiero, retail y de servicios.

El modelo permitió reducir la dependencia de enlaces externos y la intervención de agentes humanos.

“En América Latina, cerca del 30% de las transacciones se abandonaron cuando los usuarios fueron redirigidos a enlaces externos fuera de las aplicaciones de mensajería. Por eso creamos Brain OS, para que empresas y personas pudieran ejecutar todos sus procesos sin salir de WhatsApp”, explicó Luis Loaiza, CEO y cofundador de Jelou.

El directivo señaló que esta ronda permitió ampliar el alcance de la plataforma hacia organizaciones que buscaban operar flujos conversacionales seguros y completos.

“Al trabajar sobre la infraestructura financiera más sólida de la región, creemos que nuestra plataforma pudo convertirse en la forma más rápida de desarrollar aplicaciones de inteligencia artificial a nivel empresarial”, añadió.

México, eje de la expansión regional

Como parte de esta etapa de crecimiento, la compañía anunció la apertura de oficinas en México y Colombia, el fortalecimiento de sus operaciones en Perú y el inicio de actividades en Brasil y Estados Unidos.

En el mercado mexicano, su tecnología ya se utilizó en el canal Coca-Cola en tu Hogar, operado por Arca Continental.

A través de WhatsApp, los consumidores pudieron registrarse, acceder a un catálogo nativo y completar pedidos de punta a punta, con rutas de entrega automatizadas y notificaciones en tiempo real.

Durante 2025, este canal superó los 35,000 pedidos y sumó más de 30,000 nuevos clientes.

De acuerdo con la empresa, las organizaciones que operaron bajo este esquema registraron mejoras en conversión, reducciones en costos operativos y procesos de verificación de identidad hasta cuatro veces más ágiles.

Hasta ahora, los agentes de IA transaccional desarrollados sobre esta infraestructura procesaron pagos, colocación de créditos y cobranzas por más de u$s100 millones.

Con alianzas tecnológicas con Meta, Google y Huawei, y una base de más de 500 clientes en la región, entre ellos Arca Continental, AB InBev, Banco Guayaquil, Banco Unión y Falabella Colombia, Jelou se consolidó como la empresa de inteligencia artificial con mayor inversión extranjera en la historia del Ecuador.