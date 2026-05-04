Las autoridades fronterizas han emitido disposiciones que permiten la entrada de ciertos ciudadanos extranjeros a Estados Unidos. Este ingreso se llevará a cabo sin la necesidad de una visa o un pasaporte tradicional, siempre que presenten los documentos alternativos oficialmente reconocidos. Esta medida facilitará el acceso al país para quienes lleguen por tierra o por mar, ampliando las posibilidades de legalidad en su ingreso. Las autoridades han establecido criterios claros acerca de los documentos aceptables, lo cual representa un avance significativo en las políticas migratorias. Los ciudadanos canadienses gozan de un procedimiento particular para ingresar a Estados Unidos. Los viajeros procedentes de la nación vecina tienen la potestad de presentar cualquiera de los siguientes documentos al cruzar la frontera por tierra o mar, sin necesidad de poseer una visa para turismo o estadías cortas: Este régimen permite que los ciudadanos canadienses crucen sin dificultades, facilitando el intercambio entre naciones y promoviendo la colaboración en diversas áreas. Este beneficio no es universal y no aplica a todos los viajeros. No obstante, se encuentran excluidos del ingreso legal y automático sin visa ni pasaporte tradicional los siguientes casos: