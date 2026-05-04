El Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) confirmó una nueva jornada especial para tramitar pasaportes sin turno previo. La iniciativa forma parte de las denominadas ferias de pasaportes, que buscan facilitar el acceso al documento antes de la temporada alta de viajes. El evento se realizará en el estado de Connecticut, donde una oficina postal habilitará atención extendida para quienes necesiten iniciar el trámite de forma presencial. La jornada tendrá lugar el sábado 16 de mayo en la oficina postal de Old Saybrook, ubicada en 36 Main Street. Durante ese día, los solicitantes podrán acercarse sin necesidad de contar con un turno previo. El horario de atención será de 7:45 a.m. a 01:45 p.m., con personal capacitado para revisar la documentación y asistir en el proceso completo. Además, durante la jornada se podrán tomar las fotografías oficiales y avanzar con el trámite en el mismo lugar. Para realizar la solicitud, es obligatorio presentar documentación que acredite identidad y ciudadanía. El Servicio Postal de Estados Unidos detalló los requisitos básicos para completar el proceso. Los documentos necesarios incluyen: No se aceptan certificados emitidos por hospitales como prueba válida de ciudadanía, por lo que es importante verificar la documentación antes de asistir. El sistema de ferias permite realizar el trámite sin necesidad de agendar una cita previa, lo que representa una alternativa frente al esquema habitual. Durante la jornada, los solicitantes pueden presentar la documentación, validar su identidad y completar el proceso en una sola visita. Esto reduce los tiempos de espera y facilita el acceso al pasaporte. De esta manera, el Servicio Postal de Estados Unidos habilita un mecanismo excepcional en Connecticut, con atención directa y sin turno, en una fecha puntual destinada a ampliar el acceso al trámite.