Ya es oficial | La Suprema Corte dictaminó que los pensionados del IMSS e ISSSTE podrían perder su dinero en Afore si no realizan este trámite obligatorio.

En 2026, el IMSS anunció que introducirá modificaciones que afectarán directamente a los afiliados de la Ley 73 y Ley 97 al momento de percibir su pensión. A partir de ahora, será esencial cumplir con nuevos requisitos, además de las semanas cotizadas y la edad mínima para acceder al beneficio.

Estas disposiciones tienen como objetivo garantizar que los fondos se entreguen exclusivamente al titular legítimo. Así, el mantenimiento de registros actualizados y la presentación de la documentación adecuada se convierten en elementos cruciales para evitar retrasos o inconvenientes en los pagos. A continuación, se detallan los cambios correspondientes.

Impacto de las reformas de 2026 en los afiliados de la Ley 73 del IMSS

Los trabajadores deben poseer un mínimo de 500 semanas cotizadas y alcanzar la edad estipulada: 60 años para la pensión parcial y 65 para la completa.

La Ley 73, vigente para quienes inició su cotización antes de 1997, establece un sistema de pensión definido; sin embargo, el IMSS ahora ajusta el cálculo considerando un promedio actualizado de salarios y topes máximos .

La solicitud de la pensión debe realizarse directamente ante el IMSS, presentando la documentación que respalde las semanas y salarios, además de ser recomendable regularizar deudas o errores en los registros antes de comenzar el trámite.

Ya es oficial | Todos los jubilados y pensionados tendrán que dar certificado de supervivencia para seguir cobrando el apoyo.

Pasos para cobrar la pensión si eres afiliado a la Ley 97 del IMSS

Los afiliados están obligados a contar con un mínimo de 1,250 semanas de cotización y alcanzar la edad mínima de 60 años para optar por una pensión parcial, o 65 años para una pensión completa. Es fundamental mantener actualizada la información en la Afore para que todas las aportaciones sean reflejadas adecuadamente.

La Ley 97 es aplicable a aquellos que iniciaron su cotización a partir de julio de 1997 y se basa en cuentas individuales que son gestionadas por las Afores, en las cuales el monto se determina por las aportaciones realizadas y los rendimientos obtenidos.

La formalización de la solicitud de pensión debe realizarse ante el IMSS o la Afore que corresponda, asegurando que tanto los rendimientos como las aportaciones se encuentren en orden. Es recomendable revisar periódicamente la cuenta y efectuar aportaciones voluntarias, las cuales pueden contribuir a aumentar el total del monto de la pensión.

Guía práctica para cobrar tu pensión del IMSS sin contratiempos