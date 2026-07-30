El multimillonario Elon Musk sorprende al mundo con este nuevo plan que puede cambiar el orden mundial.

En esta noticia El plan que comenzó Elon Musk que puede cambiar el orden mundial

El magnate Elon Musk, principal donante de la campaña electoral que llevó a Donald Trump a la Casa Blanca, tiene previsto invertir entre 100 y 120 millones de dólares a partir del próximo mes para respaldar a candidatos republicanos en al menos ocho estados, según informó este jueves The New York Times.

Elon Musk parece haber dejado atrás su frustración con los republicanos y ha ordenado a su comité de acción política (PAC), America PAC, destinar esos recursos a las elecciones legislativas de noviembre, informó el Times, que cita fuentes conocedoras de los planes.

Elon Musk dio un ultimátum para todo el mundo: la próxima sequía no será de agua, sino de algo más vital (foto: archivo).

El plan que comenzó Elon Musk que puede cambiar el orden mundial

El diario añade que miembros del PAC ya han comunicado la decisión a dirigentes republicanos durante las últimas semanas.

America PAC tiene como objetivo varias contiendas al Senado en Alaska, Iowa, Maine, Michigan y Ohio, y mantiene conversaciones sobre las campañas en Carolina del Norte, Georgia y Texas, de acuerdo con el rotativo.

Además, el PAC de Musk invertirá en campañas para la Cámara de Representantes en estados como California, Wisconsin y Washington.

Según el Times, la organización también coordina su estrategia con otros grupos conservadores para optimizar los esfuerzos electorales y está contratando empresas especializadas en el contacto directo con los votantes, bajo la dirección de Chris Young, principal asesor político de Musk.

Musk destinó cerca de 300 millones de dólares a la campaña presidencial de Trump en 2024.

Fuente: EFE