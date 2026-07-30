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El magnate Elon Musk, principal donante de la campaña electoral que llevó a Donald Trump a la Casa Blanca, tiene previsto invertir entre 100 y 120 millones de dólares a partir del próximo mes para respaldar a candidatos republicanos en al menos ocho estados, según informó este jueves The New York Times.

Elon Musk parece haber dejado atrás su frustración con los republicanos y ha ordenado a su comité de acción política (PAC), America PAC, destinar esos recursos a las elecciones legislativas de noviembre, informó el Times, que cita fuentes conocedoras de los planes.

Elon Musk dio un ultimátum para todo el mundo: la próxima sequía no será de agua, sino de algo más vital (foto: archivo).
Elon Musk dio un ultimátum para todo el mundo: la próxima sequía no será de agua, sino de algo más vital (foto: archivo).

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El diario añade que miembros del PAC ya han comunicado la decisión a dirigentes republicanos durante las últimas semanas.

America PAC tiene como objetivo varias contiendas al Senado en Alaska, Iowa, Maine, Michigan y Ohio, y mantiene conversaciones sobre las campañas en Carolina del Norte, Georgia y Texas, de acuerdo con el rotativo.

Además, el PAC de Musk invertirá en campañas para la Cámara de Representantes en estados como California, Wisconsin y Washington.

Según el Times, la organización también coordina su estrategia con otros grupos conservadores para optimizar los esfuerzos electorales y está contratando empresas especializadas en el contacto directo con los votantes, bajo la dirección de Chris Young, principal asesor político de Musk.

Musk destinó cerca de 300 millones de dólares a la campaña presidencial de Trump en 2024.

Fuente: EFE

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