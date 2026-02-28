El inicio de año trae consigo nuevas disposiciones en materia ambiental y movilidad. En este 2026, una de las noticias más relevantes para los automovilistas es la confirmación de que ciertos sectores de la población podrán realizar la verificación vehicular de forma gratuita, eliminando el costo del holograma y la prueba de emisiones. Esta medida busca incentivar el cumplimiento de las normas ambientales sin afectar la economía de los grupos más vulnerables. Aunque el programa de verificación es obligatorio para circular, las autoridades han diseñado esquemas de exención para facilitar que todos los vehículos mantengan sus emisiones bajo control. El acceso a la verificación gratuita está destinado a grupos específicos de conductores. Los principales beneficiarios son las personas con discapacidad y los adultos mayores que posean su credencial vigente de instituciones como el INAPAM, siempre que el vehículo esté registrado a su nombre. Por otro lado, los propietarios de vehículos eléctricos e híbridos continúan disfrutando de su estatus de exención de pago. Al ser clasificados como vehículos de cero o bajas emisiones, estos conductores no solo tienen acceso al trámite sin costo alguno, sino que también están exentos de las restricciones de circulación durante días de alta contingencia ambiental. El proceso de verificación vehicular implica una inspección técnica exhaustiva. Esta incluye la medición de gases contaminantes, tales como el monóxido de carbono, hidrocarburos y óxidos de nitrógeno, así como una revisión físico-mecánica breve para garantizar que el motor y el sistema de escape operen de manera óptima. Al superar la evaluación, el conductor obtiene el distintivo o holograma correspondiente, el cual certifica que el vehículo cumple con las normas oficiales. Para aquellos que son beneficiarios de la gratuidad, el sistema aplica el descuento del 100% de manera automática al momento de programar la cita en el portal oficial de cada estado. Es imperativo que los conductores interesados consulten el calendario conforme al último dígito de sus placas, de acuerdo con: Las autoridades han sido categóricas en que el beneficio de gratuidad se aplica únicamente durante el periodo correspondiente según el calendario. Si el propietario intenta llevar a cabo la verificación fuera de tiempo o de manera extemporánea, perderá el subsidio y deberá abonar la multa correspondiente por incumplimiento. Para acceder a este beneficio, es necesario presentar la documentación original que acredite la condición de adulto mayor o discapacidad, junto con la tarjeta de circulación vigente del año 2026. Este programa también incluye beneficios para organizaciones de la sociedad civil y vehículos de servicios de emergencia. El propósito es garantizar que las unidades que brindan servicios sociales esenciales no interrumpan su operación por falta de recursos para los trámites de control ambiental. Se sugiere realizar una afinación previa del motor para asegurar que el vehículo apruebe en el primer intento. Aunque el trámite sea gratuito para estos grupos, una prueba rechazada implica el gasto de una segunda vuelta y la pérdida de tiempo en los verificentros autorizados.