Con la construcción de 130 Ciberbachilleratos para el año 2026, la SEP tiene como objetivo ampliar el acceso a la Educación Media Superior, ofreciendo opciones flexibles a comunidades que carecen de escuelas cercanas, lo que permitirá reducir traslados, costos y riesgos para las familias mexicanas. La Secretaría de Educación Pública, SEP, ha anunciado un nuevo modelo educativo que transforma la asistencia tradicional a clases, al integrar tecnología y acompañamiento académico, permitiendo que la educación en el bachillerato ya no dependa exclusivamente de la presencia diaria en los planteles escolares. Mario Delgado Carrillo destacó que “la construcción de 130 Ciberbachilleratos en 2026 representará un avance significativo para incrementar el acceso a la Educación Media Superior”, particularmente en aquellas comunidades que anteriormente carecían de instituciones educativas cercanas. El secretario enfatizó que este modelo se alinea con el compromiso presidencial de que “ningún joven se quede sin la oportunidad de estudiar por falta de espacios educativos”, priorizando esquemas que se fundamentan en la tecnología y la cercanía a la comunidad. Por otra parte, el secretario de la SEP indicó que las y los estudiantes tendrán la oportunidad de cursar alguna de las “15 nuevas carreras del Sistema Nacional del Bachillerato”, conforme a la ubicación, lo que permitirá fortalecer una formación adecuada y alineada a las realidades regionales. Uno de los ejes centrales, explicó Delgado Carrillo, es que los planteles estarán ubicados estratégicamente para que estudiar “no implique riesgos ni gastos excesivos para las familias”, reduciendo traslados prolongados y condiciones de vulnerabilidad. El titular de la SEP subrayó que los Ciberbachilleratos dispondrán de espacios destinados a la cultura y el deporte, dado que “la educación integral trasciende el aula” y promueve la creatividad, la convivencia y la identidad comunitaria entre los jóvenes. Finalmente, el comunicado de la SEP también afirmó que estos centros pretenden convertirse en puntos de encuentro social, ya que “integran tecnologías digitales con apoyo académico”, fomentando la equidad educativa y el desarrollo local como parte del Plan Integral 2026. S.A.