La jubilación anticipada en España ha vuelto a ocupar un lugar central en el debate. En un sistema que ha ido retrasando de manera progresiva la edad legal de retiro hasta los 67 años, cada modificación tiene un impacto significativo en miles de trabajadores cuyos planes se ven alterados.

La sostenibilidad del sistema público de pensiones es una prioridad para el Gobierno; no obstante, la equidad para quienes desempeñan profesiones especialmente exigentes también requiere atención. En este contexto, el énfasis se ha centrado en los tripulantes de cabina de pasajeros (TCP).

Este colectivo, que supera los 30.000 profesionales en España, según estimaciones citadas en análisis sectoriales vinculados a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), reclama la posibilidad de acceder a la jubilación anticipada con el 100% de la pensión, sin los coeficientes reductores que actualmente desincentivan el retiro antes de la edad ordinaria.

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El precedente judicial que vuelve a generar debate

Tripulantes de cabina han expresado su preocupación al ser el único colectivo a bordo que no tiene la posibilidad de jubilarse anticipadamente, a pesar de compartir condiciones de vuelo con los pilotos, quienes sí disponen de coeficientes reductores específicos.

En la actualidad, el sistema español contempla la posibilidad de aplicar coeficientes reductores de edad para trabajos considerados penosos, peligrosos o insalubres. No obstante, los TCP no están formalmente incluidos en dicha categorización, lo que conlleva que, al jubilarse antes de la edad legal, enfrentarán recortes permanentes en el monto de su pensión.

La Seguridad Social establece penalizaciones en relación a los meses que se adelantan respecto a la edad ordinaria. A raíz de la reforma de pensiones, esos coeficientes pueden traducirse en reducciones significativas en la prestación mensual si la jubilación es voluntaria.

Confirmado por la Seguridad Social | Todos los pensionistas de esta profesión cobrarán la jubilación más alta: ronda casi los 3000 euros. Fuente: Shutterstock

Solicitudes de los tripulantes de cabina para acceder al 100% de la pensión

Los sindicatos del sector sostienen que la labor de los tripulantes de cabina implica una exposición constante a variantes en la presión atmosférica, a turnos nocturnos, así como a la fatiga crónica y al estrés operativo. Además, subrayan que el personal de vuelo comparte condiciones técnicas con los pilotos, quienes sí disponen de mecanismos para una jubilación anticipada debido a la naturaleza de su labor.

El núcleo de la solicitud es evidente: si el sistema reconoce que ciertas profesiones generan un desgaste acelerado, entonces los TCP deberían tener la posibilidad de jubilarse anticipadamente sin sufrir una disminución económica. Es decir, deberían poder acceder al 100% de la pensión contributiva, siempre que hayan cumplido con los años de cotización requeridos.

La legislación vigente permite la reducción de la edad de jubilación en actividades específicas, pero exige un procedimiento que justifique oficialmente esta consideración de penosidad. Según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el reconocimiento de los coeficientes reductores debe fundamentarse en estudios técnicos y la aprobación de una normativa específica.

Cómo cambiaría tu pensión si se amplía la jubilación anticipada sin recortes

Si la ampliación solicitada prosperara, los tripulantes de cabina tendrían la posibilidad de retirarse antes de los 65 o 67 años sin experimentar las reducciones permanentes que actualmente se aplican a aquellos que eligen la jubilación anticipada voluntaria.

En la actualidad, la edad ordinaria de jubilación en España se relaciona con el número de años cotizados, pero se establecerá progresivamente en los 67 años para aquellos que no completen largas carreras contributivas. Anticipar esta decisión implica aceptar recortes mensuales que pueden ser significativos si el adelanto supera varios años.

El reconocimiento de coeficientes reductores específicos para TCP significaría que el sistema aceptara oficialmente que su actividad posee características comparables a otras profesiones ya incluidas en regímenes especiales. Esta modificación alteraría de manera estructural el tratamiento de este colectivo dentro del sistema público de pensiones.