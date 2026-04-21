San Luis Potosí da un paso formal hacia la profesionalización de sus cuerpos de seguridad. El Gobierno del Estado publicó en el Periódico Oficial el decreto que establece un salario mínimo obligatorio de 14 mil pesos mensuales para todos los policías municipales de la entidad, una medida que ningún ayuntamiento podrá ignorar. La disposición, de carácter constitucional, entra en vigor de inmediato y aplica de manera uniforme en los 58 municipios del estado. La norma también contempla que el monto no será estático sino que el salario deberá actualizarse de forma periódica con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que busca blindar el ingreso de los elementos frente a la inflación y evitar que el poder adquisitivo del nuevo tabulador se erosione con el tiempo. Las administraciones municipales que no ajusten sus presupuestos para cubrir el nuevo mínimo salarial se expondrán a sanciones. Al tratarse de una reforma de rango constitucional, el incumplimiento no es una opción legal viable, lo que obliga a los ayuntamientos a reorganizar sus finanzas en el corto plazo para absorber el incremento en su nómina de seguridad pública. Para suavizar el impacto presupuestal, el decreto abre la posibilidad de que el Gobierno estatal firme convenios de coordinación con los municipios que enfrenten mayores dificultades para implementar el nuevo esquema. Sin embargo, el texto aclara que estos acuerdos no generarán compromisos financieros permanentes para las arcas estatales, por lo que la carga principal recaerá sobre cada ayuntamiento. La medida se enmarca en una estrategia más amplia para dignificar la labor policial en el estado. Mejorar los ingresos de quienes integran las corporaciones municipales es, según el gobierno potosino, una condición básica para construir corporaciones más sólidas, reducir la rotación de personal y fortalecer la seguridad pública desde su eslabón más cercano a la ciudadanía.