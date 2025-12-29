El pasaporte mexicano se posicionó como un documento clave para quienes buscan viajar al extranjero con menos trabas administrativas. En 2026, permite a los ciudadanos ingresar a más de 150 países sin necesidad de gestionar una visa tradicional antes de partir, lo que facilita viajes de turismo, visitas familiares y actividades profesionales.

No obstante, el concepto de “viajar sin visa” no aplica en todos los destinos. En muchos casos, la entrada se autoriza por un periodo limitado -por lo general de 30, 60 o hasta 90 días-. En otros países, el acceso se otorga mediante una visa a la llegada, que se tramita directamente en el punto de entrada, o a través de una autorización electrónica, la cual se solicita en línea y suele resolverse en poco tiempo.

Conoce los beneficios de este documento y realiza el trámite correspondiente, cumpliendo con los requisitos obligatorios.

¿Qué lugares puedo visitar con mi pasaporte mexicano?

Con solo el pasaporte mexicano es posible recorrer la mayoría de los países de América Latina, entre ellos:

Argentina

Brasil

Colombia

Chile

Perú

También se puede ingresar a gran parte de Europa, incluido el espacio Schengen, que permite estancias cortas por motivos turísticos en naciones como España, Francia, Italia y Alemania, siempre que se respeten los límites de permanencia.

Además, este documento brinda acceso a diversos países de Asia y Medio Oriente, como Japón, Corea del Sur, Indonesia e Israel, así como a diferentes lugares del Caribe y a algunas naciones del continente africano.

Este abanci de opciones simplifica la organización de viajes y reduce gastos, al evitar procesos consulares largos y costosos.

¿Qué documentación necesito para viajar al exterior?

Las autoridades migratorias suelen solicitar los siguientes documentos:

Un pasaporte con al menos seis meses de vigencia

Comprobante de salida del país

Reservaciones de alojamiento

En ciertos casos, evidencia de solvencia económica

La falta de alguno de estos elementos puede derivar en la negativa de ingreso.

También es fundamental tener en cuenta que las políticas migratorias pueden modificarse. Por este motivo, antes de viajar se recomienda revisar la información vigente en fuentes oficiales o consultar con la aerolínea.