La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ratificó la continuidad del descuento del 50% en el costo del pasaporte mexicano durante 2026. Esta política pública se diseñó para garantizar que sectores específicos de la población puedan acceder a este documento indispensable sin que el factor económico represente una barrera.

El beneficio aplica exclusivamente para las versiones de 3 y 6 años de vigencia, quedando excluido el pasaporte de 10 años que mantiene su tarifa completa.

Quiénes podrán acceder al 50% de descuento en el costo del pasaporte

El programa de descuentos reconoce tres grupos prioritarios:

adultos mayores de 60 años

personas con discapacidad

trabajadores agrícolas temporales registrados en programas oficiales de movilidad laboral.

Esta medida responde a la necesidad de facilitar la documentación migratoria para quienes enfrentan mayores dificultades económicas o requieren el pasaporte como herramienta de trabajo.

Hasta cuándo se podrá usar el descuento

La vigencia del descuento durante todo 2026 permite planificar con tiempo suficiente el trámite, especialmente considerando que los costos actualizados se publicarán oficialmente en enero . Aunque la estructura tarifaria suele mantener incrementos moderados año con año, el beneficio del 50% representa un alivio significativo para familias que destinan recursos limitados a necesidades básicas y que, sin este apoyo, postergarían indefinidamente la obtención del documento.

Cuáles son los requisitos para acceder al descuento

Acreditar la pertenencia a alguno de los grupos beneficiarios constituye el paso fundamental para obtener el descuento. Los adultos mayores deben presentar identificación oficial vigente donde conste claramente su fecha de nacimiento, como credencial del Instituto Nacional Electoral (INE) o credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM). La autoridad verifica que el solicitante tenga 60 años cumplidos o más al momento de realizar el trámite.

Las personas con discapacidad requieren documentación que certifique formalmente su condición. La SRE acepta certificados médicos expedidos por instituciones de salud públicas o privadas, constancias emitidas por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), o credenciales oficiales que acrediten discapacidad permanente o temporal. Estos documentos deben estar vigentes y contener datos completos del titular, tipo de discapacidad y, en su caso, sello institucional que respalde su autenticidad.

Los trabajadores agrícolas temporales participantes en programas de movilidad laboral presentan la constancia oficial expedida por la dependencia correspondiente. Este documento certifica su inscripción activa en esquemas de empleo temporal en el extranjero, principalmente en sectores agrícolas de Estados Unidos y Canadá. Además de esta constancia específica, todos los solicitantes deben reunir la documentación general: acta de nacimiento certificada reciente, identificación oficial vigente, CURP actualizada y comprobante de pago con el descuento reflejado. Quienes renuevan su pasaporte entregan el documento anterior sin importar su estado de conservación.

Cómo solicitar el pasaporte con descuento en 2026

El proceso inicia agendando una cita a través del portal digital de la SRE o mediante el número telefónico de atención ciudadana. El sistema solicita datos personales básicos y permite seleccionar fecha, hora y módulo de atención según disponibilidad. Durante este registro preliminar, el usuario indica si califica para algún descuento, aunque la verificación definitiva ocurre presencialmente al momento de entregar documentos originales y copias correspondientes.

La presentación en el módulo requiere puntualidad y la totalidad de requisitos completos. El personal revisa que la documentación acreditativa del descuento cumpla con los estándares establecidos, captura datos biométricos (fotografía y huellas digitales) y procesa el pago con la reducción aplicada.

El trámite completo toma aproximadamente 30 minutos si toda la información está en orden. La entrega del pasaporte ocurre entre 8 y 10 días hábiles posteriores, pudiendo recogerse en el mismo módulo o solicitarse envío domiciliario con costo adicional.