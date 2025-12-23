El Gobierno de los Estados Unidos establece una serie de restricciones y protocolos a la hora de acceder a una visa. Sin embargo, existe un grupo determinado de personas que pueden ingresar legalmente al país sin la necesidad de presentar dicha credencial.

Se trata de un documento especial que no exige visa ni pasaporte para su uso en determinados cruces y que, año tras año, sigue siendo una opción válida para quienes viven cerca de la frontera. Su existencia genera sorpresa, ya que ofrece una vía de ingreso que muchos desconocen.

Es oficial: estos mexicanos no necesitan la visa para ingresar a Estados Unidos

La Tarjeta de Cruce Fronterizo es un documento migratorio destinado exclusivamente a ciudadanos mexicanos que permite ingresar a Estados Unidos por tierra desde México sin necesidad de presentar visa ni pasaporte en el momento del cruce. Está pensada para visitas temporales y desplazamientos cortos dentro de zonas fronterizas.

Este documento autoriza estancias breves por motivos personales, turísticos o comerciales, siempre dentro de los límites establecidos. Su uso está restringido a cruces terrestres o embarcaciones de recreo y no habilita viajes en avión ni desplazamientos profundos dentro del país.

La tarjeta tiene una vigencia prolongada y puede utilizarse en múltiples ocasiones, lo que la convierte en una herramienta práctica para quienes cruzan la frontera con frecuencia y cumplen con las condiciones exigidas.

¿Cuáles son todos los requisitos para la Tarjeta de Cruce Fronterizo?

Ser ciudadano mexicano.

Residir en México.

Solicitar el documento ante una representación consular de Estados Unidos.

Completar el formulario correspondiente.

Presentar documentación personal válida.

Demostrar que el viaje será temporal.

Acreditar vínculos sólidos con México .

No contar con antecedentes migratorios o penales que impidan el ingreso.

Asistir a una entrevista consular.

Contar con pasaporte mexicano vigente al momento de la solicitud.

Pagar las tasas establecidas.

La Tarjeta de Cruce Fronterizo (Border Crossing Card, o Formulario DSP-150), es una tarjeta del tamaño de una credencial que actúa como visa B1/B2 y documento de cruce fronterizo. Foto: Archivo.

Qué permite y qué limita este documento

La Tarjeta de Cruce Fronterizo facilita el ingreso legal a Estados Unidos sin los requisitos habituales y representa una ventaja para quienes viven cerca de la frontera y cruzan con frecuencia.

No obstante, su uso está limitado a cruces terrestres y a zonas cercanas a la frontera. Para viajes más largos o traslados en avión, siguen siendo necesarios otros documentos migratorios.