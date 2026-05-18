Las empresas que no incorporen la inteligencia artificial como parte de su cultura y estrategia de negocio podrían quedar obsoletas durante 2026, advirtió José Carlos Pardo, director de marketing de WOBI México, quien señaló que sectores como retail, manufactura, marketing y tecnología ya avanzan aceleradamente en la adopción de estas herramientas. “El reto ya no es solamente usar inteligencia artificial como una herramienta, sino verla como una oportunidad para rediseñar procesos, mejorar la experiencia del cliente y transformar la operación”, dijo el directivo en entrevista con El Cronista. José Carlos explicó que las organizaciones que avanzan más rápido son aquellas que integran la inteligencia artificial a toda su estrategia y no únicamente como un mecanismo de eficiencia operativa. “Lo deben ver como una estrategia 360 y no nada más como una herramienta que te ayude”, comentó. Añadió que las compañías que no se adapten enfrentarán riesgos de rezago, especialmente en áreas como servicio al cliente, actualización tecnológica y análisis de datos para la toma de decisiones. “Los riesgos son quedarse obsoletas, sobre todo en actualización y capacidad de análisis para mejorar decisiones”, afirmó. El directivo consideró que uno de los principales desafíos actuales para las empresas es equilibrar la tecnología con el factor humano, ante el temor de que la inteligencia artificial sustituya empleos. “Uno de los principales errores es creer que la inteligencia artificial va a reemplazar al factor humano. Más bien el reto es cómo capacitar a los equipos para potencializar su trabajo con estas herramientas”, sostuvo. Indicó que las nuevas generaciones también están transformando las dinámicas laborales al priorizar el llamado “salario emocional”, relacionado con bienestar, salud mental y balance entre vida personal y trabajo. “Ya no necesariamente buscan un ascenso o un aumento salarial, sino calidad de vida, apoyo en salud mental y bienestar”, explicó. Ante este escenario, señaló que cada vez más empresas incorporan estrategias de wellness y flexibilidad laboral para atraer y retener talento. Sobre la agenda del World Business Forum México 2026, José Carlos Pardo comentó que el evento estará enfocado en el concepto “Trascender”, relacionado con cómo las organizaciones pueden mantenerse relevantes en un entorno de alta competencia y transformación tecnológica. Detalló que el foro incluirá temas sobre creatividad, inteligencia artificial, liderazgo, estrategia y transformación empresarial. Entre los participantes destacó a Francis Ford Coppola, quien hablará sobre creatividad y liderazgo; Renée Mauborgne, sobre crecimiento empresarial; además de David Rowan y Greg Hoffman. “Buscamos una agenda balanceada entre soft skills y hard skills, que son justamente los temas que hoy están marcando la conversación entre los líderes”, concluyó.