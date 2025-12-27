Si bien Estados Unidos ha intensificado los controles en sus fronteras, existe un documento que permite a los mexicanos ingresar legalmente por motivos comerciales, familiares o turísticos, siempre que sea por períodos breves.

Así, aquellos que cumplan con ciertos requisitos podrán ingresar sin la necesidad de presentar visa americana, pasaporte o Real ID. Sin embargo, esta opción solo es válida para quienes crucen la frontera por vía terrestre o marítima.

Sin visa americana, pasaporte ni Real ID: Estados Unidos permitirá la entrada legal de mexicanos que presenten este documento (foto: archivo).

Ingreso legal a Estados Unidos sin visa, pasaporte ni Real ID: el documento necesario

Esta opción es la Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC), comúnmente referida como “visa láser”. Este documento, emitido por el gobierno de Estados Unidos, autoriza a su poseedor a visitar ciertas áreas del país por un período de hasta 30 días, siempre que ingrese por tierra o mar directamente desde México.

Adicionalmente, actúa como visa B1/B2 cuando se presenta junto a un pasaporte válido, permitiendo el ingreso a cualquier parte de Estados Unidos por cualquier medio.

Sin visa estadounidense, pasaporte ni Real ID: Estados Unidos aceptará la entrada legal de mexicanos que muestren este documento (foto: archivo).

¿Quiénes son aptos para tramitar la Tarjeta de Cruce Fronterizo?

El documento es emitido exclusivamente a ciudadanos de México que satisfacen los requisitos para obtener una visa B.

Entre estos requisitos se incluyen: demostrar lazos sólidos con su país de origen -como empleo estable, propiedades, vínculos familiares o compromisos académicos- que aseguren su regreso una vez concluido su estancia temporal en Estados Unidos; justificar el propósito del viaje (ya sea turismo, tratamiento médico o negocios); y contar con recursos económicos suficientes para cubrir los gastos durante la estadía, sin necesidad de trabajar en territorio estadounidense.

Regiones de Estados Unidos a las que puedes acceder sin visa americana utilizando este documento

La “visa láser” permite a su titular acceder a las siguientes regiones fronterizas de Estados Unidos:

California , dentro de 40 kilómetros de la frontera.

Arizona , dentro de 121 kilómetros de la frontera.

Nuevo México , dentro de 89 kilómetros de frontera o hasta la Interestatal 10.

Texas, dentro de 40 kilómetros de la frontera.

S.A.