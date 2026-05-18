A solo diez días del arranque del Mundial FIFA 2026, la tensión entre el gobierno de Claudia Sheinbaum y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) escaló. El sindicato disidente rechazó el aumento salarial del 9% anunciado por la administración federal y confirmó un paro nacional indefinido junto con una megamarcha que llegará al Zócalo de la Ciudad de México. La protesta arrancará el 1 de junio y amenaza con dejar sin clases a millones de estudiantes en distintos estados del país. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) tiene fuerte presencia en varios estados y ya confirmó movilizaciones, suspensión de clases y bloqueos en: El paro de maestros iniciará oficialmente el 1 de junio, mientras que el Mundial FIFA 2026 comenzará el 11 de junio, un calendario que aumenta la presión política sobre el gobierno federal. El conflicto estalló luego de que el secretario de Educación, Mario Delgado, anunciara un incremento salarial del 9% durante los festejos por el Día del Maestro. Sin embargo, la CNTE sostiene que el anuncio “maquilla” la realidad salarial de los docentes. Según explicaron sus dirigentes, el aumento real al sueldo base sería apenas del 4%, mientras que el resto corresponde a prestaciones y bonos. Para una plaza base con salario aproximado de 6,400 pesos, el cálculo que hace la CNTE es el siguiente: La organización considera que esa cifra es insuficiente frente al aumento del costo de vida y reclama una recomposición salarial mucho más agresiva. Mientras la CNTE endurece las protestas, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), encabezado por el senador Alfonso Cepeda, ya aceptó el aumento salarial propuesto por el gobierno. Esa división volvió a mostrar la histórica fractura entre el sindicato oficialista y la Coordinadora, que mantiene mayor influencia en estados del sur y suele adoptar posturas más radicales frente a las negociaciones con el gobierno federal. Con el Mundial de Fútbol cada vez más cerca, el conflicto docente amenaza con convertirse en uno de los principales focos políticos y sociales de México en las próximas semanas.