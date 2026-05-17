Aunque Estados Unidos endureció las medidas de control migratorio, existe una autorización especial que permite a determinados ciudadanos extranjeros entrar al país por turismo, negocios o tránsito, siempre que las visitas sean de corta duración. Se trata del Programa de Exención de Visa (VWP), el cual permite el ingreso legal a Estados Unidos a todos aquellos que tramiten el ESTA y cuenten con pasaporte electrónico vigente (e-Passport). A continuación, te compartimos todos los detalles sobre este permiso migratorio. La autorización ESTA es un requisito previo que deben cumplir los ciudadanos de naciones que forman parte del Visa Waiver Program (VWP) para poder ingresar a Estados Unidos, ya sea por vía aérea, marítima o terrestre, incluyendo la frontera terrestre desde el año 2022. Esta autorización permite estancias de hasta 90 días con fines de turismo, negocios o tránsito; sin embargo, la admisión final queda a discreción del oficial de CBP en el punto de entrada. Los ciudadanos de naciones que están incluidas en el VWP pueden realizar el siguiente procedimiento: Es fundamental que los viajeros cumplan con estos requisitos para facilitar su ingreso a los Estados Unidos.