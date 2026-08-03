Escapar de una guerra cambió para siempre la vida de Yusra Mardini, la ex nadadora siria que llegó como refugiada a Alemania tras abandonar su país cuando tenía 17 años.

Más de una década después, recordó que aquellas personas que huyen de los conflictos no buscan privilegios sino una oportunidad para seguir con su vida. “Huimos para sobrevivir, no para buscar una vida de lujo”, afirmó.

El viaje de Yusra Mardini desde Siria hasta Alemania

Mardini dejó Siria junto a su hermana en medio de la guerra y recorrió varios países hasta llegar a Europa .

Mardini dejó Siria junto a su hermana en medio de la guerra y recorrió varios países hasta llegar a Europa. (Foto: ACNUR/Paul Wu) ACNUR/Paul Wu

El momento más difícil fue el cruce entre Turquía y Grecia en una lancha inflable, una historia que luego inspiró la película Las nadadoras.

La exnadadora sostuvo que todavía le conmueven las noticias sobre personas que pierden la vida intentando realizar esa misma travesía.

Cómo fue la adaptación de Yusra Mardini en Alemania

Tras instalarse en Alemania, reconoció que integrarse no fue sencillo y que muchas veces sintió prejuicios por su condición de refugiada.

Con el tiempo, encontró apoyo para volver a entrenarse y logró competir en los Juegos Olímpicos de Río 2016 con el Equipo Olímpico de Refugiados.

Después de retirarse de la natación profesional, continuó impulsando proyectos para acercar el deporte a personas refugiadas.

El mensaje de Yusra Mardini sobre los refugiados

La exdeportista también expresó su preocupación por el crecimiento de los discursos contra migrantes y refugiados.

Yusra Mardani se instaló en Alemania y reconoció que integrarse no fue sencillo. (Foto: ACNUR/Paul Wu) ACNUR/Paul Wu

Además, defendió el derecho al asilo y recordó que ese marco legal fue fundamental para poder reconstruir su vida en Alemania.

Por último, advirtió que la cantidad de personas refugiadas en el mundo siguió creciendo en los últimos años debido a los conflictos y las crisis humanitarias.

Con información de EFE