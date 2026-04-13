La mañana de este lunes 13 de abril trajo un desenlace positivo tras horas de angustia en Cerro de Monserrate. Las autoridades confirmaron el hallazgo de las siete personas que habían sido reportadas como desaparecidas, luego de más de 18 horas sin contacto. El grupo estaba conformado por cinco menores de edad y dos adultos. El anuncio se realizó hacia las 8:00 a. m., cuando los equipos de rescate informaron que las personas estaban con vida y en aparente buen estado de salud. La prioridad inmediata, según indicaron los organismos de emergencia, es realizar una valoración médica completa tras su localización en la zona boscosa del cerro. Siga las Elecciones de Colombia en 2026 Durante la noche, la incertidumbre creció entre familiares y rescatistas, mientras se desplegaban operativos intensivos para dar con el paradero del grupo. Las primeras hipótesis apuntaban a que podrían haberse refugiado en una cueva, lo que habría dificultado su ubicación mediante herramientas tecnológicas. Las autoridades confirmaron que las siete personas desaparecidas en el Cerro de Monserrate fueron encontradas con vida tras una extensa operación de búsqueda. El hallazgo se produjo luego de más de 18 horas sin rastro del grupo, lo que había generado preocupación entre familiares y organismos de emergencia. Desde el punto de rescate, voceros indicaron que la primera medida será someter a los rescatados a chequeos médicos para evaluar su estado de salud. De manera preliminar, se informó que todos están estables, lo que representa un alivio tras una noche marcada por la incertidumbre. El operativo desplegado en el Cerro de Monserrate se mantuvo activo de forma ininterrumpida desde el momento en que se reportó la desaparición. Equipos del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá y la Policía trabajaron durante toda la noche en la zona. Entre las estrategias utilizadas se incluyeron sobrevuelos con drones equipados con cámaras térmicas, con el objetivo de detectar señales de calor en el área boscosa. Sin embargo, en un primer momento estas herramientas no arrojaron resultados positivos, lo que reforzó la hipótesis de que el grupo se encontraba resguardado en una cueva. La desaparición fue reportada luego de que los familiares perdieran comunicación con uno de los integrantes hacia las 11:00 a. m. del domingo. A partir de ese momento, se activaron los protocolos de búsqueda en el Cerro de Monserrate, uno de los sitios turísticos más visitados de Bogotá. El grupo había iniciado un recorrido por los senderos del cerro en horas de la mañana, con la intención de subir y luego descender el mismo día. Sin embargo, la falta de respuesta a las llamadas encendió las alarmas y motivó el despliegue de un amplio operativo en distintos sectores de la montaña. Los testimonios de los familiares fueron clave para activar la búsqueda en el Cerro de Monserrate. Uno de los padres relató que comenzó a preocuparse al no recibir respuesta a las llamadas durante la tarde, cuando los jóvenes ya debían haber regresado a casa. Además, se informó que varios de los integrantes del grupo llevaban celulares, pero estos se apagaron en horas de la tarde, lo que dificultó aún más la localización. Esta situación reforzó la hipótesis de que se encontraban en una zona sin cobertura o resguardados en un lugar cerrado, como finalmente se presume ocurrió.