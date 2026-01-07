En esta noticia La Casa Blanca asegura que las decisiones que tome el nuevo gobierno venezolano serán “dictadas” por EEUU

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este miércoles que el gobierno norteamericano está llevando a cabo una estrategia estructurada de tres fases en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro.

Según el funcionario, el plan de ruta está enfocado en la estabilización, recuperación económica y transición del país caribeño, que incluyen la venta de entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo bajo control internacional.

Ante el Congreso de EE.UU., Rubio dijo que el primer paso busca la estabilización del país, ya que hay que evitar que “caiga en el caos”. En esa línea, afirmó que Estados Unidos está utilizando una “cuarentena” marítima y económica como su principal instrumento.

Este mecanismo ha resultado en la incautación de buques y el bloqueo de las exportaciones petroleras venezolanas, actualmente sujetas a sanciones internacionales.

Según el Secretario, Estados Unidos está cerca de concretar un acuerdo para confiscar entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo, que se venderían a precios de mercado. Los recursos, afirmó Rubio, se gestionarían bajo control externo “para beneficiar directamente al pueblo venezolano, no a la corrupción ni al régimen”.

La segunda fase, denominada como recuperación, contempla la reapertura del mercado venezolano a empresas estadounidenses, occidentales e internacionales en condiciones consideradas “justas”.

El traslado de Nicolás Maduro, en el helipuerto del centro de Manhattan, mientras se dirige al Tribunal de los Estados Unidos Daniel Patrick de Manhattan para una comparecencia inicial por cargos federales de EE. UU. REUTERS/Adam Gray Fuente: REUTERS Adam Gray

Al mismo tiempo, Rubio afirmó que esta etapa incluye el inicio de un proceso de reconciliación nacional, con amnistía para las fuerzas de oposición, la liberación de presos políticos, el regreso de los exiliados y la reconstrucción de la sociedad civil .

Finalmente, la tercera fase sería la transición política, destinada a redefinir la estructura de poder en el país. Según Rubio, algunas de estas etapas podrían solaparse, y se espera que se publiquen más detalles operativos en los próximos días.

El secretario concluyó afirmando que el gobierno estadounidense considera que el proceso avanza “positivamente”, aunque reconoce que muchos aspectos no pueden discutirse públicamente en este momento.

La Casa Blanca asegura que las decisiones que tome el nuevo gobierno venezolano serán “dictadas” por EEUU

La Casa Blanca aseguró este miércoles que mantiene “la máxima influencia” sobre el Gobierno interino de Delcy Rodríguez en Venezuela y afirmó que EE.UU. ya ha comenzado a comercializar crudo del país caribeño incautado por Washington como parte de un aparente acuerdo alcanzado con Caracas.

“Obviamente, en este momento tenemos la máxima influencia sobre las autoridades interinas en Venezuela. Así que seguimos manteniendo una estrecha coordinación con las autoridades interinas, y sus decisiones van a seguir estando dictadas por los Estados Unidos”, explicó en rueda de prensa la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

También explicó que “el Gobierno de Estados Unidos ya ha comenzado a comercializar petróleo crudo venezolano en el mercado global en beneficio de Estados Unidos, y ha contratado a los principales comercializadores de materias primas del mundo y a bancos clave para ejecutar y brindar apoyo financiero para estas ventas de petróleo crudo y productos derivados”.

Sus declaraciones llegan después de que Washington capturara hoy otros dos petroleros sancionados ligados a Venezuela, uno de ellos cargando lo que se cree que pueden ser unos 2 millones de barriles de crudo en el Caribe, y de que Trump asegurara que Washington ha acordado con Caracas comercializar entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo venezolano.