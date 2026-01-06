Chile es uno de los destinos más elegidos por los argentinos para vacacionar durante el verano, especialmente para quienes pueden cruzar la Cordillera en auto.

Sin embargo, muchos turistas no tienen en cuenta que necesitan un documento obligatorio que es exigido por la legislación chilena y que no siempre está entre los papeles habituales del vehículo.

¿Cuál es el documento obligatorio que exige Chile para ingresar en auto?

El documento que Chile exige de forma obligatoria es el SOAPEX, el Seguro Obligatorio de Accidentes Personales para Vehículos Motorizados con Matrícula Extranjera. Esta póliza es requerida por la legislación chilena a todo vehículo extranjero que ingrese de manera temporal o provisoria al país.

El SOAPEX es independiente del seguro contratado en Argentina, ya que las coberturas locales no tienen validez fuera del territorio nacional. Por eso, aunque el auto esté asegurado, el conductor debe contar sí o sí con este seguro adicional para circular legalmente en Chile.

¿Qué cubre el seguro SOAPEX y a quiénes protege?

El SOAPEX cubre exclusivamente a las personas, no a los vehículos. Su función principal es garantizar atención y compensación en caso de accidentes de tránsito ocurridos en territorio chileno.

La cobertura incluye al conductor, a los pasajeros y a terceros afectados, y contempla gastos médicos, hospitalarios, quirúrgicos, farmacéuticos y de rehabilitación. Además, prevé indemnizaciones en casos de incapacidad permanente o fallecimiento, con montos establecidos por la normativa chilena.

¿Qué pasa si no tengo el SOAPEX al ingresar a Chile?

Si un conductor ingresa a Chile sin el SOAPEX, puede recibir multas, sanciones y la prohibición de circular. Además, este documento puede ser solicitado tanto en la Aduana como por Carabineros de Chile durante controles en ruta.

En caso de accidente, no contar con este seguro puede generar graves consecuencias económicas, ya que el conductor deberá afrontar de su bolsillo todos los gastos médicos y legales derivados del siniestro.

¿Cómo y dónde se compra el SOAPEX?

El SOAPEX puede comprarse de forma online, antes de iniciar el viaje, o incluso desde el celular si el conductor ya se encuentra cerca del paso fronterizo. Se puede conseguir con tarjeta de crédito y se entrega en formato digital o impreso.

Este seguro funciona como un documento oficial, por lo que debe presentarse cada vez que las autoridades chilenas lo soliciten, al igual que la cédula del vehículo o la licencia de conducir.

¿Qué otros documentos se necesitan para viajar a Chile?

Además del SOAPEX, los turistas que viajan a Chile deben contar con la documentación personal y vehicular correspondiente. En el caso de ciudadanos argentinos, es posible ingresar como turista solo con DNI vigente, siempre que tenga al menos seis meses de validez.

Para ingresar en auto también se exige cédula verde o azul, licencia de conducir vigente y, en algunos casos, autorización si el vehículo no es del titular. El SOAPEX se suma a esta lista como un requisito clave que muchos viajeros desconocen.

¿Quiénes pueden ingresar a Chile solo con documento de identidad?

Chile permite el ingreso por turismo solo con documento de identidad a ciudadanos de varios países de la región. Entre ellos se encuentran Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Colombia y Ecuador, siempre que el documento esté vigente.

En el caso de extranjeros residentes en Argentina, solo pueden ingresar con DNI si cuentan con residencia permanente. El DNI temporario o la residencia precaria no son documentos válidos para viajar a Chile.

¿Por qué recomiendan no viajar sin el SOAPEX?

Viajar con el SOAPEX no solo es una obligación legal, sino también una forma de protección ante imprevistos. En un país extranjero, cualquier accidente puede implicar costos elevados y trámites complejos.

Por eso, las autoridades chilenas recomiendan incluir este seguro dentro de la planificación del viaje, del mismo modo que se revisan los documentos personales y del vehículo antes de salir a la ruta.