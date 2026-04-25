Durante el primer trimestre de 2026, Grupo Nacional Provincial (GNP) reportó una caída de 91% en su utilidad neta, al pasar de MXN$ 1,406 millones en el mismo periodo de 2025 a solo MXN$ 133 millones, debido al impacto del IVA en siniestros, de acuerdo con su reporte financiero. La aseguradora explicó que el resultado se vio afectado por la “insuficiencia técnica del IVA”, cuyo impacto ascendió a MXN$ 2,955 millones, lo que distorsionó sus resultados operativos. Sin este efecto fiscal, la utilidad de GNP habría alcanzado los MXN$ 3,090 millones, es decir, un crecimiento de 120% respecto al año anterior, impulsado por una menor siniestralidad en los ramos de vida grupo, gastos médicos mayores y autos, así como por un entorno económico favorable. La presión también se reflejó en el resultado operativo, donde la compañía registró una pérdida de MXN$ 3,631 millones, más del doble frente a los 1,393 millones negativos reportados un año antes. En paralelo, el costo neto de siniestralidad aumentó 6% anual, al ubicarse en MXN$ 18,261 millones, con un índice de 78% sobre prima devengada. No obstante, al excluir el efecto del IVA, este indicador se habría reducido a 64%, por debajo del 70% observado en 2025. En cuanto a los ramos, el negocio mostró comportamientos mixtos. Gastos médicos registró un crecimiento de 11% anual, mientras que el segmento de daños avanzó 25%. En contraste, el ramo de autos cayó 18%, afectado por una menor participación en agencias y una estrategia enfocada en privilegiar la rentabilidad. Por su parte, vida se mantuvo prácticamente sin cambios frente al año previo. En conjunto, las primas emitidas mostraron un crecimiento marginal de 1%, al sumar MXN$ 33,941 millones, lo que refleja un entorno de expansión moderada en el negocio asegurador. Por su parte, los productos financieros ascendieron a MXN$ 3,821 millones, un incremento de 11% anual, lo que ayudó a mitigar parcialmente el impacto en los resultados. El entorno fiscal adverso también se reflejó en el balance, donde el capital contable de la aseguradora disminuyó 5% anual, afectado principalmente por los efectos asociados al IVA. El cambio en el tratamiento del impuesto, que impide a las aseguradoras acreditar el IVA en ciertos siniestros, se convirtió así en el principal factor detrás del deterioro en los resultados de GNP durante el inicio del año.