Manejar sin seguro en Chihuahua dejó de ser un riesgo menor. La combinación de multas, retención vehicular y los costos que puede acarrear un accidente sin cobertura convierte esa infracción en una de las más costosas para cualquier conductor. Las autoridades estatales y federales intensificaron la fiscalización, y entre el 45 y el 50% de los vehículos que circulan en la ciudad sigue sin contar con póliza activa, una cifra que preocupa tanto a especialistas en seguridad vial como a las propias instituciones. El Artículo 30 de la Ley de Vialidad y Tránsito del Estado de Chihuahua establece con precisión que todo vehículo debe portar placas, tarjeta de circulación y seguro vigente para poder transitar por vías públicas. No se trata de un requisito opcional ni de un trámite menor: la norma exige específicamente una póliza de responsabilidad civil que ampare daños a terceros tanto en sus personas como en sus bienes. Esto significa que registrar el vehículo no es suficiente; la cobertura mínima debe estar activa en el momento de conducir. La disposición busca garantizar que cualquier persona afectada en un accidente pueda recibir una compensación, algo que no es posible cuando el responsable no cuenta con respaldo asegurador. El monto de la sanción varía según la vía en que ocurra la infracción. En calles y avenidas del estado, la multa puede alcanzar hasta 2,619 pesos, con posibilidad de medidas administrativas adicionales dependiendo de si el conductor es reincidente. En cambio, si la detención ocurre en una carretera federal, la penalización escala de forma considerable: las autoridades federales aplican sanciones equivalentes a entre 20 y 40 días de salario mínimo, lo que actualmente representa entre 5,000 y 10,000 pesos. A esto se suma que las autoridades, tanto estatales como federales, están facultadas para retener temporalmente el vehículo hasta que el conductor demuestre que cuenta con una póliza activa. La recuperación del auto puede implicar gastos de grúa, corralón y trámites administrativos que elevan todavía más el costo total de la infracción. Más allá de la sanción económica inmediata, los especialistas en seguridad vial advierten que el escenario más peligroso para un conductor sin seguro no es el operativo de tránsito, sino el accidente. Dependiendo de la gravedad del percance, esos montos pueden superar con creces el valor de una póliza básica anual. Por eso, los expertos recomiendan revisar periódicamente la fecha de vigencia del seguro y mantener siempre una copia —física o digital— al alcance durante la conducción.