La propuesta contempla un salario mensual en euros, alojamiento y otros beneficios para quienes se incorporen al equipo.

Una reconocida marca internacional de café abrió una búsqueda laboral en Portugal para quienes quieran trabajar en el exterior y desarrollar una carrera de atención al cliente.

La propuesta contempla un salario mensual en euros, alojamiento y otros beneficios para quienes se incorporen al equipo.

La oferta se publicó en la plataforma Anywork Anywhere y está dirigida a personas que puedan hablar neerlandés con fluidez. En este aspecto, la empresa enlista una serie de condiciones y requisitos que deben cumplir para poder ser considerados elegibles.

Nespresso ofrece empleo en Portugal: qué tareas se deberán realizar

La compañía busca incorporar un Experto en Operaciones de Atención al Cliente para representar a Nespresso y brindar asistencia a sus consumidores.

El puesto se desarrolla en una oficina ubicada cerca de Entrecampos, en Lisboa, que cuenta con conexiones de transporte público mediante metro, autobús y tren.

Una marca de café busca empleados para trabajar en Portugal. (Foto: Shutterstock) Fuente: Shutterstock Shutterstock

La jornada contempla turnos rotativos entre las 7 y las 19 horas, de lunes a domingo. Entre las principales tareas del puesto, se encuentran:

Atender consultar de los clientes, tanto entrantes como salientes, a través de teléfono, correo electrónico y chat.

Proporcionar conocimiento del producto y soluciones personalizadas.

Ayudar a los clientes a gestionar suscripciones, máquinas, pedidos y servicios de sostenibilidad.

Identificar oportunidades de venta adicional y fidelización a través de conversaciones significativas.

Brindar soporte de alta calidad con una sólida mentalidad de resolución en el primer contacto

¿Cuánto paga Nespresso en Portugal y qué beneficios ofrece el empleo?

La propuesta contempla una remuneración mensual de hasta 1.409 euros, además de una bonificación por desempeño. También incluye alojamiento compartido para quienes necesiten trasladarse a Portugal.

Entre los beneficios que ofrece la compañía se encuentran:

Contrato indefinido (inicialmente de 12 meses con posibilidad de prórroga a largo plazo)

Jornada completa (40 horas semanales) en turnos rotativos entre las 7:00 y las 19:00 (de lunes a domingo).

Paquete de reubicación : alojamiento compartido disponible

Remuneración mensual : Hasta 1.409 euros brutos con alojamiento.

Subsidio para comidas mediante tarjeta (utilizable en restaurantes y tiendas)

Bonificación por desempeño

Seguro médico desde el primer día

Además, quienes ingresen recibirán una capacitación intensiva y remunerada de 20 días laborables, en la que aprenderán a utilizar las herramientas y los sistemas necesarios para desempeñar sus tareas.