Una reconocida marca internacional de café abrió una búsqueda laboral en Portugal para quienes quieran trabajar en el exterior y desarrollar una carrera de atención al cliente.
La propuesta contempla un salario mensual en euros, alojamiento y otros beneficios para quienes se incorporen al equipo.
La oferta se publicó en la plataforma Anywork Anywhere y está dirigida a personas que puedan hablar neerlandés con fluidez. En este aspecto, la empresa enlista una serie de condiciones y requisitos que deben cumplir para poder ser considerados elegibles.
Nespresso ofrece empleo en Portugal: qué tareas se deberán realizar
La compañía busca incorporar un Experto en Operaciones de Atención al Cliente para representar a Nespresso y brindar asistencia a sus consumidores.
El puesto se desarrolla en una oficina ubicada cerca de Entrecampos, en Lisboa, que cuenta con conexiones de transporte público mediante metro, autobús y tren.
La jornada contempla turnos rotativos entre las 7 y las 19 horas, de lunes a domingo. Entre las principales tareas del puesto, se encuentran:
- Atender consultar de los clientes, tanto entrantes como salientes, a través de teléfono, correo electrónico y chat.
- Proporcionar conocimiento del producto y soluciones personalizadas.
- Ayudar a los clientes a gestionar suscripciones, máquinas, pedidos y servicios de sostenibilidad.
- Identificar oportunidades de venta adicional y fidelización a través de conversaciones significativas.
- Brindar soporte de alta calidad con una sólida mentalidad de resolución en el primer contacto
¿Cuánto paga Nespresso en Portugal y qué beneficios ofrece el empleo?
La propuesta contempla una remuneración mensual de hasta 1.409 euros, además de una bonificación por desempeño. También incluye alojamiento compartido para quienes necesiten trasladarse a Portugal.
Entre los beneficios que ofrece la compañía se encuentran:
- Contrato indefinido (inicialmente de 12 meses con posibilidad de prórroga a largo plazo)
- Jornada completa (40 horas semanales) en turnos rotativos entre las 7:00 y las 19:00 (de lunes a domingo).
- Paquete de reubicación : alojamiento compartido disponible
- Remuneración mensual : Hasta 1.409 euros brutos con alojamiento.
- Subsidio para comidas mediante tarjeta (utilizable en restaurantes y tiendas)
- Bonificación por desempeño
- Seguro médico desde el primer día
Además, quienes ingresen recibirán una capacitación intensiva y remunerada de 20 días laborables, en la que aprenderán a utilizar las herramientas y los sistemas necesarios para desempeñar sus tareas.