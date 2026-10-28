En esta noticia Construcción de cultura

La transformación de las grandes organizaciones hacia modelos de negocio orientados al consumidor directo exige una profunda evolución de la cultura corporativa. Este proceso requiere adaptar no solo las habilidades técnicas de los equipos, sino también fomentar valores como la empatía, la inclusión y el trabajo colaborativo en todos los niveles.

En una nueva edición del Women Leadership Summit, organizado por El Cronista y la revista Apertura, Jazmín Beccar Varela, Sr Manager People Engagement de Philip Morris Argentina, abordó las dinámicas internas de la compañía en el marco de su visión global para desarrollar un futuro libre de humo.

“Hace más de 15 años venimos transformándonos. No es solo un cambio de portafolio, sino una visión mucho más profunda que implica modificar la forma en que colaboramos, las habilidades de los equipos y la relación con los clientes, pasando de un modelo de negocio entre empresas a uno centrado directamente en los consumidores”, explicó la ejecutiva sobre el giro que dio la compañía en su modelo de negocios.

Para acompañar esta transición, la firma codificó sus valores a partir de la escucha activa de sus colaboradores a nivel global.

Construcción de cultura

“Al construir la cultura escuchando a la gente, la bajada fue muy sencilla porque los colaboradores ya se sentían parte. Hoy buscamos líderes empáticos que sepan escuchar, que generen espacios de conversación honesta y que impulsen el pensamiento crítico de sus equipos”, señaló Beccar Varela.

De cara al exterior, la firma ha reforzado la comunicación de sus procesos internos en universidades y eventos para dar a conocer sus oportunidades de desarrollo que ofrece. A través de programas de pasantes —denominados Inkompass—, la organización ha registrado más de 3000 postulaciones recientes.