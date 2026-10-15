Un pequeño municipio de Alicante necesita trabajadores para cubrir puestos en la construcción, el cuidado de adultos mayores, la hostelería y el sector agrícola.

Se trata de La Vall d’Alcalà, una localidad de apenas 159 habitantes que busca profesionales para mantener sus servicios.

Sin embargo, hay un problema: la falta de viviendas en condiciones que dificulta la llegada de nuevos vecinos .

Qué trabajadores necesita el pueblo de Alicante

El alcalde de La Vall d’Alcalà, Pablo Martínez, advirtió en El Español sobre la necesidad de incorporar albañiles, plomeros, trabajadores de mantenimiento, cuidadores de personas mayores, camareros para los fines de semana y empleados agrícola.

De acuerdo con el funcionario, la falta de personal está agravada por la jubilación de profesionales que trabajan en la zona y la dificultad de conseguir reemplazos debido a la falta de viviendas que no permite la llega de nuevos residentes.

Dónde queda La Vall d’Alcalà y cuántos kilómetros está de la playa

La Vall d’Alcalà está en la comarca de la Marina Alta, en el interior de la provincia de Alicante. El municipio está formado por las localidades de Alcalà de la Jovada y Beniaia y se encuentra a unos 630 metros de altitud, en una zona rodeada de montaña y a 25 minutos en auto de la playa.

Según los datos municipales, tenía 159 habitantes en 2025.

El problema que dificulta la llegada de nuevos vecinos

Aunque el municipio necesita trabajadores, encontrar una vivienda en condiciones en uno de los principales obstáculos para quienes quieren instalarse allí.

Según explicó el alcalde, muchas casas del casco histórico son antiguas y necesitan reformas por problemas de humedad, instalaciones deterioradas o falta de climatización. Esta situación limita las opciones de alojamiento para quienes podrían trasladarse por motivos laborales.

Cómo consultar las oportunidades de trabajo en La Vall d’Alcalà

Quienes estén interesados en trabajar y vivir en el municipio deben consultar el portal oficial del Ayuntamiento de Vall d’Alcalà para solicitar información sobre las necesidades locales.

Cabe aclarar que no se difundieron detalles sobre salarios, condiciones de contratación, vacantes específicas ni fechas de inscripción. Pero la necesidad del pueblo de incorporar más densidad poblacional sí es una cuestión que preocupa a la población local.

Municipio de La Vall d’Alcalà: tiene menos de 200 habitantes y necesita trabajadores. Wikimedia

Qué servicios tiene el pueblo y dónde compran sus habitantes

La escasa población estable dificulta mantener comercios de alimentación abiertos de forma permanente . Por eso, los vecinos dependen en parte de vendedores ambulantes que recorren la zona durante la semana.

Para realizar compras más grandes o acceder a determinados servicios sanitarios, los habitantes deben desplazarse a localidades cercanas como Planes, Pego o Alcoy.