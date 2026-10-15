Javier Milei habló en la Cámara de Comercio de EE.UU.

El presidente Javier Milei habló este jueves ante empresarios e inversores en la Cámara de Comercio de Estados Unidos, en Washington DC, en el marco de su viaje oficial por este país.

El mandatario hizo un repaso por las principales medidas y logros de su gestión, aseguró que reparó en 30 meses los errores de 100 años y auguró que ganará en 2027.

“En dos años y medio, o sea, en 30 meses, estamos reparando los daños de 100 años, y eso sí entra en la categoría de un milagro”, sostuvo Milei

Según el mandatario, Argentina “comenzó un claro sendero de decadencia” tras haber estado entre los primeros países del mundo a inicios del siglo XX. “Argentina se hundió, se hundió y se convirtió en el fracaso más grande del siglo XX”, afirmó.

“Estamos logrando domar la inflación”, afirmó Milei. Esta semana el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que el número de septiembre fue de 1,9% y acumuló un 33,4% en los últimos doce meses.

En su discurso, el Presidente auguró que los argentinos apoyarán el modelo libertario en las elecciones presidenciales 2027.

“Tenemos confianza de que vamos a ratificar este rumbo el año que viene en las urnas y Argentina volverá a transitar el camino de la grandeza”, aseguró.

Estabilización y ajuste fiscal

Milei recordó que, al asumir, la economía mostraba “lo peor de las tres crisis que había tenido Argentina en su historia”. Según explicó, el desequilibrio monetario duplicaba al registrado antes del Rodrigazo de 1975.

“Teníamos todos los elementos para que Argentina estallara y, digamos, se convirtiera muy rápidamente en Cuba haciendo escalas en Venezuela”, sostuvo. Además, precisó que cuando llegó al Gobierno la inflación corría al 1,5% diario.

El jefe de Estado detalló que enfrentó un déficit consolidado de 15 puntos del PBI: cinco en el Tesoro y diez en el Banco Central. “En seis meses hicimos un ajuste fiscal de 15 puntos del PBI, el más grande de la historia”, afirmó.

Según Milei, el rápido equilibrio fiscal hizo colapsar el riesgo país, que pasó de unos 3000 puntos básicos a cerca de 600. Además, indicó que la deuda consolidada bajó del 100% al 39% del PBI.

“Argentina está demostrando que ha decidido ser un país serio. Hemos abrazado la solvencia intertemporal y vamos a honrar nuestras deudas a todo momento”, subrayó.

Además, el Presidente informó que el Gobierno realizó 18.000 desregulaciones desde su llegada, “algo así como entre 17 y 18 desregulaciones por día”.

“Cuando nosotros llegamos, Argentina hacía 12 años que no crecía”, afirmó. Según sus cifras, la economía creció 6,7% el primer año y 4,2% el segundo.

“Si se cumplen las hipótesis de los analistas, podríamos estar creciendo entre 16% y 18% a lo largo de estos cuatro años”, proyectó.

El mensaje de Milei a los empresarios

“ Sin empresarios no hay nada ”, enfatizó Milei ante el auditorio.

El mandatario cuestionó a una empresa de neumáticos que, según dijo, despidió a 920 trabajadores el día previo a la sanción de la Ley de Modernización Laboral. “Trató de sabotear una ley de modo violento”, afirmó.

En contraste, citó el caso de Lumilagro, fabricante de termos que se reconvirtió frente a la apertura económica. “Eso es lo que nosotros apuntamos: a verdaderos empresarios, al espíritu empresario, a los creadores de valor y no a los capturadores de renta”, dijo.

Además, el Presidente proyectó que, gracias al petróleo y el gas, las exportaciones se duplicarán en cuatro o cinco años y llegarán a cerca de u$s 200.000 millones.

En materia tecnológica, anticipó que su Gobierno no regulará la inteligencia artificial. “La vamos a dejar libre. No creemos en la regulación”, justificó.

Milei auguró que ganará las elecciones de 2027

Durante el acto, la Cámara distinguió a Milei con el premio Campeón Global de la Libre Empresa. “No descansaré en mi cruzada hasta que Argentina se convierta en el país más libre del planeta”, sostuvo.

El Presidente fundamentó su expectativa electoral en que “el 70% de los argentinos han decidido que no quieren volver atrás”.

“Con los resultados que estamos mostrando, tengo plena confianza en los argentinos de que el año que viene vamos a poder validar en las urnas este modelo”, concluyó Milei.