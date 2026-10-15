El horario de verano se acerca a su final y millones de residentes en California deberán atrasar sus relojes una hora para adaptarse al horario estándar.

El horario de verano se acerca a su final y millones de residentes en California deberán atrasar sus relojes una hora para adaptarse al horario estándar.

Este cambio también se aplicará en la mayor parte de Estados Unidos, adaptándose a los horarios de salida y puesta de sol.

Aunque muchos dispositivos se ajustan automáticamente, es conveniente conocer cuándo y cómo se debe ajustar la hora, y de qué manera pueda afectar a las actividades y eventos programados.

¿Cuándo se termina el horario de verano?

El horario de verano en California terminará el domingo 1 de noviembre de 2026 a las 2 a.m. En este momento, los relojes deberán atrasarse una hora y volver a marcar la 1 a.m.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) este cambio se realiza el primer domingo de noviembre de cad año y marca el regreso al horario estándar.

Esto significa que el horario del amanecer y del anochecer también se atrasarán una hora.

El horario de verano en California llegará pronto a su fin y los relojes deberán atrasarse una hora. Magnific

¿Por qué se da el cambio horario?

El cambio de horario tiene como objetivo aprovechar mejor las horas de luz solar durante los meses de primavera y verano, cuando los días son más largos.

El horario de verano comienza el segundo domingo de marzo, cuando los relojes se adelantan una hora, una medida que permite disponer de más luz natural durante la tarde.

Con la llegada del otoño, los días se vuelven más cortos y se vuelve al horario estándar para recuperar una hora de luz durante la mañana, aunque oscurece más temprano.

¿Debo atrasar mi reloj manualmente?

La mayoría de teléfonos inteligentes, computadoras y relojes conectados a internet realizan el cambio de forma automática, siempre que tengan activada la configuración de la fecha y hora automática.

Por otro lado, algunos dispositivos requieren de un ajuste manual, como los relojes analógicos, los electrodomésticos y los relojes de determinados vehículos.

¿Qué sucede con los eventos programados?

Los eventos, reuniones, vuelos y demás actividades programados después del cambio de horario, por lo general, mantienen su hora local establecida, siempre que sido registrados correctamente con la zona horaria correspondiente.

La diferencia horaria entre California y otros estados