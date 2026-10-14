Ana Molina, dermatóloga, sobre el mal olor en la ropa: “El tipo de tejido que llevas influye en cómo hueles”

La dermatóloga Ana Molina compartió un video en su cuenta de Instagram donde explicó que el mal olor no solo puede ser por el nivel de sudoración del cuerpo humano, sino también por el tipo de tela que se utiliza .

En este sentido, se refirió al material de las remeras, que también juegan su papel. Algunas pueden retener más humedad, otras pueden facilitar la ventilación y otras pueden acumular sustancias que generan el mal olor.

Con esta información, la especialista elaboró un ranking de cuáles son los mejores tejidos de remera para evitar el mal olor.

Qué dijo la dermatóloga sobre la ropa y el mal olor

Molina se refirió a un tema que puede cambiar la óptica de cualquier persona a la hora de comprar una remera de nueva: su composición. No solo es importante su estética y el calce que pueda tener, sino el material que esta hecho, ya que eso determinará si la prenda es más permeable al mal olor.

“¿Notas que con algunas remeras hueles fatal y con otras puedes pasar el día entero sin que nadie huya de ti? No es tu imaginación o el desodorante, es tu ropa”, introdujo y luego añadió: “El tipo de ropa que llevas influye en cómo hueles”.

El ranking de los mejores tejidos de remeras

Lana: tiene acción antibacteriana natural por lo que no dejan que proliferen las bacterias que provocan el mal olor. Lino: transpirable y absorbe la humedad muy rápido. Algodón: “buen aliado para el día a día, pero es verdad que tarda en secar”, señaló la dermatóloga.

En este marco, el que se lleva el último puesto de ranking es el poliéster. Si bien es práctico para hacer deporte, algunas prendas tienden a conservar olores incluso después del lavado .

En conclusión, la dermatóloga recomienda no solo fijarse en si una remera es natural o sintética, sino también en su composición, el tipo de tejido y cómo se lava.

En este último punto es importante que una vez que se entrene o se realice algún deporte con la ropa, se lave rápidamente siguiendo las instrucciones de la etiqueta y dejar que se seque bien.