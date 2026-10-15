Los olores fuertes de la casa que se impregnan luego de cocinar pescado o frituras, o cuando hay humedad o mucho tiempo de encierro, son difíciles de sacar y en diversas ocasiones los aerosoles solo los tapan con un perfume artificial de corta duración. Por eso ganó popularidad un truco casero, natural y muy económico: hervir juntas unas hojas de albahaca, unas ramas de romero y cáscaras de limón.
Para qué sirve hervir albahaca, romero y cascara de limón
El objetivo principal es neutralizar los olores intensos y perfumar el ambiente de forma natural. Al hervir estos ingredientes, el vapor carga el aire de aromas frescos y cítricos que ayudan a disimular y desplazar los olores desagradables, dejando una sensación de limpieza en toda la casa. Es especialmente útil en la cocina después de preparar comidas de olor fuerte, pero también sirve para refrescar ambientes cerrados o con olor a humedad.
Por qué lo recomiendan
Más allá del resultado, el atractivo del truco es que es una alternativa natural, barata y a mano frente a los ambientadores comerciales. Usa ingredientes que suele haber en cualquier cocina, no deja el aire cargado de químicos de aerosol y permite perfumar la casa a gusto, combinando aromas. Además, aprovecha restos que normalmente se tiran, como las cáscaras de limón.
Paso a paso: cómo hacer la mezcla
La preparación es muy simple:
- En una olla, poner agua suficiente para cubrir bien los ingredientes (alrededor de medio litro a un litro).
- Agregar la cáscara de uno o dos limones, unas ramas de romero y un puñado de hojas de albahaca.
- Llevar el agua a ebullición y, cuando rompa el hervor, bajar el fuego al mínimo para que largue el aroma sin consumirse rápido.
- Dejar a fuego bajo unos minutos; el perfume empieza a sentirse enseguida y se expande por la casa.
- Opcional: sumar otros aromáticos según el gusto, como ramas de canela, clavo de olor o cáscara de naranja.