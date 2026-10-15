Al hervir estos ingredientes, el vapor carga el aire de aromas frescos y cítricos que ayudan a disimular y desplazar los olores desagradables (Fuente: ChatGPT imagen ilustrativa | El Cronista USA).

Los olores fuertes de la casa que se impregnan luego de cocinar pescado o frituras, o cuando hay humedad o mucho tiempo de encierro, son difíciles de sacar y en diversas ocasiones los aerosoles solo los tapan con un perfume artificial de corta duración. Por eso ganó popularidad un truco casero, natural y muy económico: hervir juntas unas hojas de albahaca, unas ramas de romero y cáscaras de limón.

Para qué sirve hervir albahaca, romero y cascara de limón

El objetivo principal es neutralizar los olores intensos y perfumar el ambiente de forma natural. Al hervir estos ingredientes, el vapor carga el aire de aromas frescos y cítricos que ayudan a disimular y desplazar los olores desagradables, dejando una sensación de limpieza en toda la casa. Es especialmente útil en la cocina después de preparar comidas de olor fuerte, pero también sirve para refrescar ambientes cerrados o con olor a humedad.

El truco de hervir albahaca, romero y cáscara de limón para neutralizar los olores fuertes de la casa.

Por qué lo recomiendan

Más allá del resultado, el atractivo del truco es que es una alternativa natural, barata y a mano frente a los ambientadores comerciales. Usa ingredientes que suele haber en cualquier cocina, no deja el aire cargado de químicos de aerosol y permite perfumar la casa a gusto, combinando aromas. Además, aprovecha restos que normalmente se tiran, como las cáscaras de limón.

Paso a paso: cómo hacer la mezcla

La preparación es muy simple: