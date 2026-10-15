El gigante Microsoft presentó una nueva generación de computadoras diseñadas para ejecutar inteligencia artificial directamente en el dispositivo y, al mismo tiempo, aprovechar la capacidad de la nube cuando resulte conveniente. El anuncio tiene como protagonistas a dos equipos de la familia Surface equipados con el nuevo chip RTX Spark de Nvidia: la notebook Surface Laptop Ultra y la estación de trabajo Surface RTX Spark Dev Box.

La estrategia, anunciada la semana pasada, forma parte de un cambio más amplio en Windows, que Microsoft define como “inteligencia híbrida”. La idea es que la computadora deje de depender de una única fuente de procesamiento: algunas tareas de IA podrán resolverse localmente, sin enviar información a servidores externos, mientras que otras podrán utilizar modelos y recursos de la nube cuando requieran mayor capacidad.

El concepto también modifica el papel de Copilot. Con autorización del usuario, el asistente podrá comprender información relevante almacenada en la PC, realizar acciones directamente sobre Windows y utilizar modelos instalados en el equipo. Microsoft sostiene que el sistema podrá decidir, según la tarea, dónde conviene ejecutar cada proceso.

Una Surface pensada para ejecutar IA local

La Surface Laptop Ultra es el producto más visible de esta estrategia. Microsoft la presenta como su Surface más potente hasta ahora y la construyó alrededor del Nvidia RTX Spark N1X, un sistema que combina una CPU Grace de hasta 20 núcleos con una GPU Blackwell RTX de hasta 6.144 núcleos y memoria unificada LPDDR5X.

La principal diferencia frente a una PC tradicional está precisamente en esa memoria unificada: CPU y GPU pueden compartir un mismo espacio de memoria, en lugar de trabajar con memoria del sistema y memoria gráfica completamente separadas. En la configuración superior, la Surface puede contar con hasta 128 GB, una cantidad pensada especialmente para ejecutar modelos de IA de gran tamaño.

Microsoft afirma que el equipo puede ejecutar localmente modelos de IA de más de 120.000 millones de parámetros y alcanzar hasta 1 petaflop de rendimiento teórico en determinadas operaciones de IA. Esto no significa que todas las tareas cotidianas necesiten semejante potencia, sino que el objetivo es permitir que una computadora portátil pueda trabajar con modelos que hasta ahora estaban más asociados con estaciones de trabajo o servidores.

El equipo tiene además una pantalla táctil de 15 pulgadas, hasta 2.000 nits de brillo HDR y un nuevo sistema térmico diseñado para sostener cargas elevadas durante períodos prolongados. Su precio parte de u$s 2.599 y la disponibilidad está prevista para el 16 de octubre.

La segunda máquina, Surface RTX Spark Dev Box, apunta directamente a desarrolladores e ingenieros de IA. Es un equipo de escritorio compacto con el mismo tipo de plataforma Nvidia, hasta 128 GB de memoria unificada y hasta 1 petaflop de capacidad de IA. Microsoft lo plantea como una estación para experimentar, evaluar y ejecutar modelos localmente antes de llevar determinados trabajos a la nube. Su precio anunciado es de u$s 5.999 y comenzará a enviarse en noviembre en Estados Unidos.

La Surface Laptop Ultra y la Surface RTX Spark de Microsoft. Microsoft

Qué significa la “inteligencia híbrida”

Hasta ahora, buena parte de la IA generativa utilizada desde una PC dependía de centros de datos. El usuario escribía una consulta, el pedido viajaba a un servidor, el modelo procesaba la información y la respuesta regresaba al dispositivo.

El procesamiento local cambia esa ecuación. Un modelo que corre en la propia computadora puede responder sin necesidad de enviar cada solicitud a la nube. Eso puede reducir la latencia, mejorar el control sobre determinados datos y disminuir el consumo de servicios de IA en la nube.

Pero Microsoft no propone reemplazar la nube por la PC. Su apuesta es combinarlas. Una tarea sencilla o que involucre información sensible podría resolverse localmente, mientras que una operación que requiera un modelo mucho más grande podría enviarse a la nube. El “enrutamiento inteligente” será el mecanismo para determinar dónde conviene realizar cada trabajo.

Para el usuario, el cambio más visible podría llegar a través de Copilot. Con permiso, podrá utilizar el contexto de archivos y actividad reciente del equipo, ejecutar acciones sobre Windows y recurrir a modelos locales. Microsoft anticipa, por ejemplo, que podrá ayudar a organizar archivos, diagnosticar problemas, solucionar inconvenientes del sistema o participar en tareas de programación. Estas funciones comenzarán a desplegarse en los próximos meses en PCs Copilot+.

La estación de trabajo Surface RTX Spark Microsoft

El nuevo desafío: controlar a los agentes

La expansión de estas capacidades también plantea un problema de seguridad. Un agente de IA no se limita a responder preguntas: puede leer archivos, ejecutar código, utilizar herramientas y realizar acciones por cuenta del usuario.

Para eso Microsoft presentó Microsoft Execution Containers (MXC), una tecnología de aislamiento que permite definir a qué archivos, redes y otros recursos puede acceder un agente y aplicar esas reglas mientras está funcionando. La herramienta ya está disponible de manera general en Windows 11 y cuenta con integración con diferentes agentes, entre ellos Codex, GitHub Copilot, Replit y LM Studio.

El objetivo es que una IA pueda trabajar con mayor autonomía sin obtener automáticamente acceso irrestricto a toda la computadora. Microsoft también busca identificar qué acciones fueron realizadas por el agente y cuáles por el usuario, algo especialmente relevante en empresas.

Windows empieza a pasar de “buscar” a “hacer”

La misma filosofía llegará a funciones más comunes de Windows. Microsoft está probando una nueva Búsqueda desde la barra de tareas que no se limitará a encontrar archivos, aplicaciones o configuraciones.

El nuevo sistema podrá ejecutar acciones directamente a partir de instrucciones escritas en lenguaje natural. Por ejemplo, el usuario podrá pedir que se active el modo oscuro, se encienda Bluetooth, se reduzca el brillo, se silencie el equipo o se acomoden las ventanas. Microsoft habla de miles de acciones que podrán incorporarse progresivamente.

La función todavía se encuentra en pruebas dentro del programa Windows Insider, por lo que no representa aún una característica disponible para todos los usuarios de Windows 11.

En conjunto, los anuncios muestran hacia dónde quiere llevar Microsoft a Windows: de un sistema operativo que ejecuta aplicaciones a una plataforma capaz de entender instrucciones, utilizar agentes y decidir dónde procesar cada tarea. Las nuevas Surface con Nvidia son la parte de hardware de esa transformación: equipos con suficiente memoria y potencia para que una porción cada vez mayor de la inteligencia artificial pueda ejecutarse directamente en la computadora, mientras la nube continúa disponible cuando sea necesaria.