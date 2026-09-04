Al comprar un boleto de avión, uno de los datos que más atención requiere es el nombre del pasajero. Una letra equivocada, el nombre y apellido invertidos o una diferencia respecto del pasaporte pueden generar problemas al momento de hacer el check-in o abordar.

Por eso existe una práctica conocida informalmente como la “regla de las tres letras”. Algunas aerolíneas permiten corregir pequeños errores ortográficos después de comprar el boleto, especialmente cuando se trata de una equivocación evidente y el nombre continúa identificando a la misma persona.

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¿Qué es la regla de las tres letras?

La llamada regla de las tres letras hace referencia a una tolerancia que algunas compañías aplican para corregir errores menores de escritura en el nombre del pasajero. En determinados casos, la corrección puede abarcar hasta tres caracteres, aunque el límite depende completamente de la aerolínea y del tipo de tarifa o reserva.

Por ejemplo, una compañía podría aceptar una corrección como “JONH” por “JOHN” o “JHON”si se trata claramente de un error tipográfico. Sin embargo, eso no significa que cualquier modificación de tres letras sea automáticamente válida.

Al detectar un error en el boleto, lo recomendable es:

Comparar el nombre con el pasaporte o documento de viaje que se utilizará.

Contactar a la aerolínea o agencia donde se compró el boleto.

Solicitar la corrección lo antes posible.

Preguntar si existe un límite de caracteres para modificaciones.

Confirmar que la nueva reserva o boleto haya sido emitido correctamente.

La decisión final depende de las políticas de cada aerolínea. Algunas pueden permitir correcciones gratuitas o con un cargo, mientras que otras pueden exigir una reemisión.

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¿Qué pasa si el error supera las tres letras?

Cuando la modificación solicitada ya no parece una simple corrección ortográfica, la aerolínea puede considerarla un cambio de pasajero o de nombre, en lugar de un error tipográfico.

Esto es importante porque muchas compañías no permiten transferir un boleto a otra persona. En esos casos, podría ser necesario cancelar la reserva, comprar un nuevo boleto o pagar una tarifa de modificación, dependiendo de las condiciones contratadas.

Además, un nombre que no coincide con el documento de viaje puede generar problemas durante el check-in. Los sistemas de las aerolíneas y de control fronterizo utilizan los datos del pasajero para verificar su identidad.

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¿El segundo nombre tiene que aparecer en el boleto?

No existe una única regla mundial sobre los segundos nombres. Muchas aerolíneas pueden aceptar una reserva en la que aparecen solamente el nombre y el apellido, pero otras pueden solicitar que la información coincida con sus requisitos específicos.

También es común que los sistemas de reservas eliminen espacios, acentos o signos de puntuación y presenten el nombre de una forma diferente. Esto no necesariamente significa que exista un error.

Lo importante es comprobar que los datos fundamentales correspondan con el documento que se utilizará para viajar y consultar a la compañía cuando exista una diferencia que genere dudas.

La mejor estrategia es revisar el nombre antes de pagar el boleto y, si se detecta una equivocación posteriormente, corregirla antes de llegar al aeropuerto. No conviene asumir que la “regla de las tres letras” garantiza el embarque: es una práctica que puede variar entre compañías, rutas y tipos de reserva.